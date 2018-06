Neuville z manj kot sekundo naskoka dobil reli na Sardiniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni prvak Ogier je zmago izgubil prav v zadnji hitrostni preizkušnji, "power stagu", ki prinaša tudi nekaj dodatnih točk v SP. Na začetku je še imel malenkost naskoka (0,8 sekunde), toda na cesti je nato to prednost izgubil in nazadnje za sekundo in pol klonil v boju z Neuvillom, Belgijcu pa je zmaga za zadnjem "brzincu" omogočila tudi skupno slavje na reliju po Sardiniji.

Z novo zmago je Neuville še povečal naskok v skupnem seštevku SP, zdaj ima 149 točk, Ogier je ostal na skupno drugem mestu (122).

Sezona SP se bo nadaljevala konec julija z relijem na Finskem.