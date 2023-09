Nemogoče je mogoče: želijo, da se ponovi Monza 1988

Nemogoče je mogoče, si govorijo tifosi, najbolj strastni navijači Ferrarija. McLaren je bil leta 1988 na dobri poti, da zmaga vse dirke sezone. A je Ferrari slavil v Monzi! S Carlosom Sainzom na prvem štartnem položaju imajo enake sanje tudi to nedeljo. Red Bull je dobil vseh dozdajšnjih 13 dirk prvenstva in se je zdel nepremagljiv. Lahko postane prvi v zgodovini, ki bi zmagal na vseh dirkah sezone. Štart 14. dirke letos bo ob 15. uri. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Gerhard Berger je leta 1988 v Monzi prekinil nepremagljivi niz McLarnove ekipe. Foto: Guliverimage Prosti treningi in kvalifikacije dajejo upanje tifosom, da se 14 dirk trajajoča premoč ekipe Red Bull končuje prav pri njih doma na Autodromo Nazionale Monza. Tudi Charles Leclerc, sicer tretji na sobotnih kvalifikacijah, jih je obljubil, da bodo naredili vse za celo dvojno Ferrarijevo zmago. In ne bi se zgodilo prvič! Leta 1988 je bil razred zase McLaren, Ayrton Senna in Alain Prost sta dobila prvih 11 dirk sezone. Nato pa se je zgodila Monza in Gerhard Berger je zmagal pred Michelejem Alboretom. Ja, oba sta dirkala s Ferrarijem. In to je bila edina od 16 dirk tiste sezone, na kateri McLaren ni zmagal.

Bolj realna rekordna deseta zaporedna zmaga Verstappna

Max Verstappen je zmagovalec 46 dirk formule 1, samo letos jih je dobil 11 (od 13). Foto: Reuters Se pa Monačan obenem zaveda, da je bil sam v Monzi lani na prvem štartnem mestu, pa mu ni uspelo. Letos pa je razlika med konkurenčnostjo dirkalnika SF-23 med kvalifikacijami in dirko še večja. S polno posodo goriva pnevmatike na njihovem dirkalniku ne delujejo enako dobro in zato ni hiter kot Max Verstappen. Tudi sicer je bil zmagovalec 11 letošnjih dirk na kvalifikacijah samo pičlih 13 tisočink počasnejši od Carlosa Sainza, ki bo prvič v Monzi in četrtič v karieri stal na prvem štartnem položaju. Španec, ki je v petek dopolnil 29 let, ima do zdaj eno samo zmago, lani iz Silverstona. Tako je precej bolj realna deseta zaporedna zmaga nizozemskega dirkača, s čimer bo presegel rekord devet zaporednih, ki si ga od VN Nizozemske deli s predhodnikom v Red Bullu Sebastianom Vettlom.