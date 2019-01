Na reliju Dakar izključili Rusa, ki je povozil gledalca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na reliju Dakar v Peruju se je zgodila huda nesreča, ki pa se je na srečo končala brez smrtnih žrtev. Ruski voznik tovornega vozila Andrej Karginov je v perujski puščavi zapeljal v skupino gledalcev, ki so stali na nevarnem mestu, na vrhu vzpona. Štirje so še pravočasno odskočili, enemu pa je z zadnjim kolesom zapeljal čez nogo.

Posledica nesreče v petkovi peti etapi je bil zlom podkolenice 60-letnega gledalca, ki so ga takoj odpeljali v bolnišnico v Arequipu.

Čeprav bi Rus, ki sploh ni vedel, da je povozil nesrečnika in je za nesrečo izvedel pozneje, gledalce, ti so stali na vrhu vzpona, v prahu težko videl, pa so ga zaradi nepazljivosti izključili s tekmovanja.

"V času nesreče je Andrej lahko videl le nebo," so nesrečo komentirali v njegovi ekipi. Karginov je bil v svoji kategoriji zmagovalec relija 2014, letos pa je do izključitve držal obetavno tretje mesto.

Video: Andrej Karginov zapeljal med gledalce

