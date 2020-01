Na dražbi lahko "zadenete" srečanje s Hamiltonom in pomagate žrtvam požarov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo formule 1 se je domislilo zanimivega načina, kako pomagati žrtvam požarov, ki že od septembra pustošijo po Avstraliji. Organizirali so posebno spletno dražbo , ki med drugim vključuje tudi srečanje s šestkratnim svetovnim prvakom formule 1 Lewisom Hamiltonom.

Spletna dražba, na kateri se bodo ljubitelji formule 1 lahko potegovali za čelade, rokavice in kombinezone dirkačev, se je začela danes in bo trajala vse do 16. februarja. Vsa zbrana sredstva bodo namenili prizadetim v požarih, ki vse od septembra pustošijo po Avstraliji.

Teden dni manj časa pa bodo ljubitelji tega športa imeli za oddajo prošenj za srečanje z dirkači formule 1, s šefi moštev in vodene treninge v dirkaških akademijah.

Največ zanimanja bo najverjetneje pritegnilo srečanje s svetovnim prvakom Hamiltonom med 12. in 15. marcem ob prvi dirki sezone v Melbournu, ko bo Britanec na stezi Albert Park naključno izbrane popeljal v drobovje dirkaškega konca tedna.

"Avstralija je in vedno bo poseben kraj za formulo 1," je vodstvo tekmovanja zapisalo v izjavi za javnost.