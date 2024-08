Dramatična dirka: Gajser za zmago, Pancar za izid kariere

Jorge Prado Foto: Guliverimage Obet pred nedeljsko VN Švedske, 15. od 20 letošnjih dirk svetovnega prvenstva v motokrosu, je bil izvrsten. Vodilni v prvenstvu MXGP Tim Gajser (Honda) je v soboto še sedmič letos dobil kvalifikacijsko vožnjo, drugič pa je kvalifikacijske točke osvojil Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je končal na osmem mestu. Obema trda proga v Uddevalli ustreza. Še posebej Pancar ima priložnost za najboljšo uvrstitev sezone, na jutranjem ogrevanju je bil znova zelo hiter – šesti. Doslej je bil na nedeljski dirki razreda MXGP dvakrat v prvi deseterici: osmi v italijanski Maggiori in deseti na prvi indonezijski dirki. Pred nedeljskima vožnjama, ko je bilo v igri dvakrat po 25 točk, je imel Gajser 25 točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas) in 44 pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM).

Prva vožnja s številnimi prehitevanji

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Dramatičen štart v prvi vožnji. Po notranji liniji sta povedla domačin Isak Gifting (Yamaha) in Jeremy Seewer (Kawasaki), nekaj bolj s sredine štartne vrste pa sta za njima zapeljala Romain Febvre (Yamaha) in Gajser. Tim je v drugem zavoju ostro zaprl Herlingsa in ta je zapeljal s proge. Pancar je bil v prvi deseterici, pred Herlingsom in Pradom, ki sta bila na 11. in 12. mestu, a sta hitro začela prehitevati in se prebijati naprej. Po petih minutah vožnje je bil Španec že za slovenskim asom s petimi naslovi svetovnega prvaka.

Šele v osmi minuti je Seewer kot prvi prišel mimo Giftinga, v boju za osmo mesto pa Herlings mimo Pancarja. Krog pozneje je Gajser prehitel Febvra in GIftinga ter šel v lov na vodilnega Švicarja, ki je na tej progi zmagal že trikrat, največkrat med aktivnimi vozniki. Tim je iskal drugačne linije, a je bila naloga na vse bolj luknjasti progi zelo težka. Vodilna dva je ujel Prado. V 12. krogu, v 23. minuti vožnje, je Gajser z agresivnim manevrom vendarle prehitel Seewerja. Takoj je mimo Švicarja švignil še Prado. Ta je bil zelo agresiven in je s prehitevanjem za vodstvo presenetil Tima.

V zadnjih krogih sta se oba mučila pri prehitevanju zaostalih za krog in do dvoboja za zmago ni prišlo. Prvo vožnjo je tako dobil Prado sekundo pred Gajserjem (na prvenstvu mu je vzel tri točke) in sedem pred Febvrom. Herlings jim ni prišel blizu, 13 sekund je zaostal na petem mestu. Pancarju sta zmanjkala krog ali dva, da bi za sedmo mesto prehitel Giftinga, ki torej po fantastičnem štartu ni mogel ostati med najboljšimi.

MXGP Švedske, 1. vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Jeremy Seewer (Kawasaki)

5. Jeffrey Herlings (KTM)

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

7. Isak Gifting (JK Yamaha)

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek (15/20):



1. Tim Gajser (Honda) 737 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 715

3. Jeffrey Herlings (KTM) 687

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 522

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 503

6. Romain Febvre (Kawasaki) 433

7. Glenn Coldenhoff (Fantic) 432

8. Kevin Horgmo (Honda) 321

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 192

Lucas Coenen na pol poti do šeste zmage

Lucas Coenen Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 v skupnem seštevku sezone vodi Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna), ki pa je v prvi vožnji naredil tri napake, prvo že v uvodnem krogu. Tako se je prebijal iz ozadja in prišel do sedmega mesta. Najhitrejši je bil njegov najbližji zasledovalec na prvenstvu in ekipni kolega Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna), ki se na dirkah pogosto drugi z Gajserjem.