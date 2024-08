Gajser na severu začel z odliko, Herlings padel

Pred dvema tednoma je bil Tim Gajser na VN Belgije četrti, ta konec tedna se želi na VN Švedske vrniti na zmagovalni balkon. Začetek je več kot uspešen. Dobil je sobotno kvalifikacijsko vožnjo, 10 točk za svetovno prvenstvo in pravico, da bo v nedeljo v obeh glavnih vožnjah kot prvi izbiral štartno rampo. Jorge Prado je bil drugi, tretji Romain Febvre je za njima zaostal 22 sekund. Jeffrey Herlings je bil po padcu v prvem zavoju na koncu sedmi, tik pred ciljem je prehitel Jana Pancarja.

Troboj za naslov svetovnega prvak v motokrosu se nadaljuje na Švedskem, kjer je na sporedu 15. od 20. velikih nagrad. Pred njo je imel Tim Gajser (Honda) 24 točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas) in 38 pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Slovenec je letos osvojil tri velike nagrade, Španec sedem, Nizozemec pa tri (dve na zadnjih treh dirkah). Prvo dejanje švedske velike nagrade je bila sobotna kvalifikacijska vožnja za točke od 10 do 1. Gajser je kvalifikacije letos dobil največkrat, šestkrat. Drugi Slovenec v razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je v skupnem seštevku sezone na 15. mestu.

Jeffreyju Herlingsu so se štarti letos že nekajkrat ponesrečili. Foto: Guliverimage Na štartu je presenetil Brian Bogers (Fantic), ki je v prvi zavoj povedel pred Gajserjem in Pradom. Dober štart je uspel tudi Pancarju, bil je sedmi. Herlinga je v prvem zavoju zadel s Calvinom Vlaanderenom (Yamaha), končal na tleh in vožnjo nadaljeval iz začelja. Je bil pa v konkurenci 36 voznikov že v drugem krogu 17.

Sredi vožnje so en za drugim Bogersa prehiteli Gajser, Prado in tretji Romain Febvre (Kawasaki). Bogersa je napadal tudi domači adut Isak Gifting (Yamaha), a je pri tem zadel v njegovo zadnje kolo in padel. Herlings se je medtm že prebil v deseterico.

Dva kroga pred ciljem je začel Prado napadati Gajserja. Borila sta se tudi v zadnjem krogu, a je Tim zdržal in osvojil novih 10 točk za svetovno prvenstvo. Herlings je v zadnjem krogu za sedmo mesto prehitel Pancarja. Za najboljšima dvema sta zaostala 46 sekund.

MXGP, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Brian Bogers (Fantic)

5. Jeremy Seewer (Kawasaki)

6. Valentin Guillod (Honda)

7. Jeffrey Herlings (KTM)

8. Jan Pancar (KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (14/20):



1. Tim Gajser (Honda) 715 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 690

3. Jeffrey Herlings (KTM) 671

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 507

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 485

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 420

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 179

V šibkejšem razredu na 250-kubičnih motorjih MX2 je kvalifikacijsko dirko dobil Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna), ki tudi vodi v skupnem seštevku prvenstva.

V nedeljo bo šlo precej bolj zares, saj bo v igri 50 točk. V MX2 štart prve vožnje ob 13.15, druge ob 16.10, v MXGP pa Gajser, Pancar in tekmeci štartajo ob 14.15 in 17.10.