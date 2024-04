Zloglasna mivka, a Gajser odločen: Grem na zmago!

Slovenski ljubitelji motokrosa so nestrpni pred spopadom Tima Gajserja s Jorgejem Pradom in Jeffreyjem Herlingsom na veliki nagradi Sardinije, torej na vedno zahtevni mivki. Prva vožnja tretje dirke sezone prvenstva MXGP bo ob 14.15, druga ob 17.10. Na štartu bo tudi drugi Slovenec v MXGP, na svoji tretji dirki med elito Jan Pancar.

Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) ima v svetovnem prvenstvu 45 zmag, pet v razredu MX2 in 40 v MXGP. Sezono 2024 je začel s tretjim in drugim mestom, zdaj bi torej lahko sledilo prvo! Naloga pa je vse prej kot lahka, saj je sardinijska mivka ena najzahtevnejših. Predlani je bil 27-letnik sedmi, takrat precej bolan, a to je njegova najboljša uvrstitev na tem prizorišču v MXGP. Obenem je v izvrstni formi Jorge Prado (GasGas), ki je dobil kvalifikacijsko vožnjo. Seveda pa je tu še mojster mivke Jeffrey Herlings (KTM), ki je sicer v soboto za Pradom in Gajserjem na tretjem mestu zaostal več kot 20 sekund.

Pogled na progo v Rioli iz zraka (zaraščene sipine, nedaleč od morja):

Gajser na Sardiniji, prav na tej progi pri vasici Riola Sardo, pozimi veliko trenira. Letos februarja je tu dobil tudi pripravljalno dirko odprtega italijanskega prvenstva. Konkurenca je bila kar močna, ni pa bilo na štartu Prada in Herlingsa. Slovenski as pred dirko pravi, da se počuti dobro, in je z najhitrejšim krogom prvega treninga pokazal, da je lahko zelo hiter. "Na kvalifikacijski dirki sem skušal ujeti Prada, a ni šlo in sem se nato zadovoljil z drugim mestom. A to mi daje samozavest za nedeljsko dirko. Grem na zmago," je poudaril Gajser.

MXGP, skupni seštevek po sobotni kvalifikacijski vožnji:



1. Jorge Prado (GasGas) 124 točk

2. Tim Gajser (Honda) 113

3. Romain Febvre (KawasakI) 92

4. Jeffrey Herlings (KTM) 85

5. Pauls Jonass (Honda) 79

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 75

7. Maxime Renaux (Yamaha) 63

8. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 61

...

16. Jan Pancar (KTM) 21

Naslednji konec tedna "slovenska" VN Trentina

Timova zmaga v Rioli bi bila lepa popotnica pred naslednjo dirko, ki bo že prihodnji konec tedna. To je "slovenska" VN Trentina. Kombiji in avtobusi s slovenskimi navijači se že polnijo. Pred leti je bilo na progi v Pietramurati nedaleč od Gardskega jezera tudi več tisoč Slovencev. Tudi letos bodo hrumele predelane motorne žage!