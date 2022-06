Ogromno težav za Gajserja, a je še v igri za stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser je kljub ogromno težavam prvo vožnjo VN Francije končal na petem mestu in bo imel na drugi (17.10) še možnosti, da se prebije na stopničke. Prvo vožnjo je dobil Jeremy Seewer.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser (Honda) in še osem drugih tovarniških voznikov, ki zaradi varnosti niso nastopili na blatni kvalifikacijski dirki, imajo na VN Francije zunanje štartne položaje in zato daljšo pot do prvega zavoja.

Štart prve vožnje je bil sila kaotičen. Še pred prvim zavojem je prišlo do množičnega padca, na tleh je bilo tretjino tekmovalcev, tudi Gajser. V nadaljevanju se je z izjemno hitrostjo in odličnimi prehitevanji prebijal iz ozadja. Je pa sredi dirke, ko se je reševal pred padcem, presekal dva zavoja. Mesta sicer ni pridobil nobenega, časa pa nekaj sekund. Tri kroge pred koncem se mu je pripetil še en manjši padec. Kljub vsem težavam je ciljno črto prečkal na petem mestu.

V ospredju sta se v prvi vožnji za zmago borila Jeremy Seewer (Yamaha) in Jorge Prado (GasGas). V predzadnjem krogu je Švicar prehitel Španca, sploh prvič v sezoni zmagal vožnjo in osvojil 25 točk. Oba sta se tako v skupnem seštevku približala vodilnemu Gajserju. Je pa Tim pridobil proti Maximu Renauxju (Yamaha), ki je bil šele deveti.

Po slabem začetku Pancar 11.

Jan Pancar Foto: Grega Valančič/Sportida V razredu MX2 nič novega. Za zmage se še naprej borita Tom Vialle (KTM) in Jago Geerts (Yamaha). V prvi vožnji je s prednostjo dobre sekunde zmagal Francoz. Jan Pancar, ki je na treningih dosegal čase konkurenčne prvi peterici, je znova slabše štartal oziroma odpeljal uvodne zavoje. Tako je bil po prvem krogu prve vožnje šele 19. Do konca se je prebil na 11. mesto.

V Erneeju so odpeljali tudi dirke evropskega prvenstva. V EMX 125 se je Jaka Peklaj prebil skozi sito kvalifikacij (68 tekmovalcev) na dirki najboljših 40-ih. V prvi vožnji je osvojil 19. mesto, v drugi pa 23.