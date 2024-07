Gajser in Pancar preživela prvo vožnjo, Peklaj si je zlomil prst

Čeprav ima Tim Gajser v svetovnem prvenstvu že 47 zmag, pa na VN Češke v Loketu, kjer se vsako leto zbere okoli tisoč slovenskih navijačev, še ni slavil. Tudi to nedeljo bo težko, saj je bil v prvi vožnji tretji. Dobil jo je Jeffrey Herlings, drugi pa je bil Jorge Prado. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar je bil 14. Druga vožnja sledi ob 17.10. V MX2 Jaka Peklaj ni nastopil, saj si je na ogrevanju zlomil prst. Na progi ni pravega oprijema, še posebej v MX2 so si padci in poškodbe kar sledili. Dogajanje spremljamo na prizorišču.

Tim Gajser je dobil sobotne kvalifikacije. Foto: Guliverimage V soboto zvečer ploha, ki je namočila progo, v nedeljo zjutraj brez oblačka. Obetal se je super dan v Loketu na Češkem. Ta že tradicionalno sredi poletja gosti dirko svetovnega prvenstva v motokrosu. In je ob italijanskem Arcu najbolj množično zbirališče slovenskih ljubiteljev tega športa. Da z glasnim navijanjem in predelanimi motornimi žagami podprejo Tima Gajserja in Jana Pancarja v MXGP. Petkratni svetovni prvak na tovarniški Hondi je bil na sobotni kvalifikacijski vožnji prvi, mlajša voznika pa z zasebnima ekipama na 16. oziroma 29. mestu. Gajser v Loketu še ni zmagal. Lani je bil sedmi, ko je bila to njegova prva dirka po težki poškodbi noge. Najboljši je bil drugi v svoji prvi šampionski sezoni v MXGP leta 2016.

MXGP Češke, prva vožnja:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Jeremy Seewer (Kawasaki)

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

6. Romain Febvre (Kawasaki)

…

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Gajser: Najpomembnejši je prvi odziv

Tim Gajser si želi dobrega štarta. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser si je priboril prvi izbor štartne rampe, a sam položaj na njej v Loketu ni tako pomemben. "Je kar odprto, lahko se postaviš bolj na noter, bolj na sredino. Najpomembnejši je prvi odziv, da res pravi trenutek prestaviš in dobiš pravo hitrost, saj je štartna ravnina kar dolga. In tudi pridemo do četrte prestave pred prvim zavojem," je razložil Tim. Že za prvim zavojem pa je največ slovenskih navijačev, ki mu bodo dali še dodatno hitrost. "Zagotovo, zagotovo. Že v soboto je bilo lepo videti veliko slovenskih navijačev, na dirki jih bo še več. To ti da dodatno motivacijo. Upam na dobre vožnje brez večjih napak, da odpeljem sproščeno, kot znam, in z dobrimi štarti," si je po kvalifikacijah zaželel vodilni v prvenstvu, ki je imel pred 13. dirko sezone 35 točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas) in 53 pred Jeffrejem Herlingsom (KTM).

Prva vožnja zanesljivo Herlingsu, Gajser tretji

Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo. Foto: Guliverimage A Gajser v prvi vožnji štarta ni dobil, pred prvo trojico v prvenstvu je najbolje potegnil Jeremy Seewer (Kawasaki). Najprej ga je prehitel Prado, nato Herlings in šele zatem v drugem krogu z nekaj več težavami Gajser. Tako je Tim izgubil stik s prvima dvema. Sredi vožnje je Herlings za vodstvo premagal Prada, Gajser pa je bil takrat že osem sekund za njima. V zadnjih krogih se je slovenski as sicer začel približevati Špancu, a je bilo to predvsem posledica prehitevanj za krog. Pancar se je medtem po solidnem štartu celotno vožnjo vozil okrog 15. mesta, na koncu je bil 14.

Prvi zavoj prve vožnje v Loketu:

Tim Gajser v prvi vožnji v Loketu tretji, Jan Pancar pa 14. @SiolSportal @AMZS_si pic.twitter.com/WRD8G2DUTv — Matej Podgoršek (@MatejPod) July 21, 2024

Tim Gajser na dosedanjih dirkah v Loketu:



2023 – sedmi

2022 – tretji

2021 – šesti

2019 – tretji

2018 – tretji

2017 – tretji

2016 – drugi

2015 – 10. (MX2)

2014 – šesti (MX2)

2013 – 20. (MX2)

Aktualni svetovni prvak Jorge Prado skuša zmanjšati zaostanek za Timom Gajserjem. Foto: Guliverimage

Peklaj si je zlomil prst, ostal brez dirke MX2

Jaka Peklaj je ostal brez nastopa v MX2. Foto: Matej Podgoršek Brez nastopa na dirki razreda MX2 je ostal Jaka Peklaj (Husqvarna). Na jutranjem ogrevanju si je zlomil sredinec.

"Padel sem v zavoju za boksi. Malo sem pretiraval, mogoče sem si želel preveč hitrosti v zavoj. Nisem se dovolj nagnil in prvi del motorja mi je ušel iz kanala. Samo manjši zdrs, a neugoden udarec v prst in na dveh delih zlomljen prst." Proga je res spolzka, še posebej po enourni sobotni večerni plohi. "Spodaj je zelo trda in je zelo nepredvidljiva. Moraš biti res previden, a istočasno agresiven, če želiš biti hiter." Prst mu je stabiliziral Gajserjev fizioterapevt, Filippo Camaschella. Sedemnajstletnik upa, da bo eden teden dovolj za rehabilitacijo, saj si želi naslednji konec tedna nastopiti na dirki v Belgiji, pa čeprav gre tam za peščeno podlago. Možnosti za to so vendarle majhne.

Peklaj sicer razočaranja, da v Loketu ne bo vozil, ni mogel skriti. "Vsekakor veliko razočaranje. Veliko slovenskih navijačev. Mogoče bi lahko prišel do prvih točk. V soboto sicer ni bila najboljša vožnja, to moram priznati. A sem se na ogrevanju dobro počutil na progi." Na kvalifikacijski vožnji je bil 29.

Rdeča zastava v MX2 po padcu Jacka Chambersa

Prva vožnja v MX2 je bila ob trojnem vodstvu voznikov tovarniške ekipe KTM prekinjena v peti minuti. Na skoku pred ravnino ob boksih je padel in negibno obležal Jack Chambers (Kawasaki). Ko so mu zdravniki pomagali na sami progi, so s panoji zakrili pogled radovednim navijačem. Vozniki so se vrnili na štartno rampo in čakali na ponoven štart. Nesrečnega Američana so odpeljali z reševalnim vozilom. Po 15-minutni prekinitvi se je vožnja še enkrat začela v polni dolžini 30 minut in dveh krogov. Proga pa še naprej ni prizanašala: dvakrat je padel Sacha Coenen (KTM), znova tudi njegov ekipni kolega Andrea Adamo (že dopoldne na ogrevanju), ki si je poškodoval roko. Vožnjo je dobil Lucas Coenen (Husqvarna), vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) se je po slabem štartu prebil do tretjega mesta.

Evropski prvak do 65 kubikov Hrvat s številko 243

V Loketu je potekal še finale evropskega prvenstva voznikov, starih med 10 in 14 let, na motorjih prostornine 65 in 85 kubičnih centimetrov. Dirkali so tudi trije slovenski mladeniči. V razredu EMX85 je prvak postal Francoz Sleny Goyer (GasGas). Alex Novak (KTM) ni osvojil točke, v prvi vožnji je bil 31., v drugi pa 37.

V EMX65 je bil Svit Viženin (KTM) s 23 točkami osmi (10. v prvi in deveti v drugi vožnji), Tim Repnik (KTM) pa je z 18. in 12. mestom zbral 12 točk in osvojil 16. mesto. Evropski prvak je postal 10-letni Hrvat Roko Ivandić, ki je dobil obe vožnji (50 točk). Dirkal je s številko 243, torej z Gajserjevo številko. Tim je bil evropski prvak v tej kategoriji leta 2007. Roko prihaja iz motokros družine, vozi tudi njegov starejši brat. Gre za skromno družino, z najmanjšim možnih proračunom, zato so mu ta uspeh privoščili prav vsi v "paddocku".

V EMX85 Alex Novak (KTM) pravkar vozi drugo vožnjo, na sobotni prvi je končal. 31. mestu.