Motošportni svet žaluje: umrl eden najboljših dirkačev

Gil De Ferran leta 2003, ko je osvojil prestižno dirko Indy 500. Foto: Guliverimage Brazilska avtomobilska zveza (CBA) je potrdila, da je Gil de Ferran doživel srčni zastoj v zasebnem dirkaškem klubu Opa-locka na Floridi. Odpeljali so ga v bolnišnico, a ni preživel.

De Ferran je nazadnje delal za ekipo McLaren. Bil je v vlogi svetovalca, predvsem je bil aktiven v njihovi ameriški ekipi. Pred tem je bil štiri sezone športni direktor McLarnove ekipe formule 1. "Vsi v McLarnu smo šokirali in zelo žalostni, saj smo izgubili cenjenega člana McLarnove družine. Gil je bil pomemben člen naše dirkaške družine," je v sporočilu za javnost zapisal McLaren.

Everyone at McLaren Racing is shocked and deeply saddened to learn we have lost a beloved member of our McLaren family.



We send our deepest condolences to Gil de Ferran’s family, friends and loved ones. pic.twitter.com/vmyKil7I00