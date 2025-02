Svetovni prvak Jorge Martin zaradi poškodbe izpušča vsaj prvo dirko. Foto: Reuters Svetovno motociklistično prvenstvo 2025 je že 77. Ob poškodbi in še selitvi s šampionskega motorja Jorge Martin (Aprilia) ne sodi v najožji krog favoritov za naslov prvaka. Zdi se, da bomo spremljali ekipni dvoboj osemkratnega in trikratnega prvaka Marca Marqueza in Francesca Bagnaie. Zdaj sta oba člana tovarniške Ducatijeve ekipe. S to je bil Italijan že dvakrat svetovni prvak v razredu motoGP, Španec pa je vseh šest svojih lovorik v elitnem razredu osvojil s Hondo. Po štirih letih razočaranj se je Marquez lani preselil na Ducatijev motocikel in z Gresinijevo ekipo trikrat zmagal ter končal prvenstvo na tretjem mestu. Dvaintridesetletnik torej še ni za odpis, za štiri leta mlajšega ekipnega kolega bo zagotovo trd oreh. Zimska testiranja so potrdila, da imata najboljši motor. Še ena številka, ki lepo pokaže, kako dobra sta: skupaj imata kar 91 zmag v motoGP.

Ekipe in dirkači motoGP za sezono 2025:



Aprilia Racing – Jorge Martin in Marco Bezzecchi

Ducati Lenovo – Francesco Bagnaia in Marc Marquez

Honda HRC Castrol – Luca Marini in Joan Mir

Red Bull KTM – Brad Binder in Pedro Acosta

Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo in Alex Rins

VR46 Ducati – Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli

Gresini Ducati – Fermín Aldeguer in Alex Marquez

LCR Honda – Johann Zarco in Somkiat Chantra

Tech3 KTM – Maverick Viñales in Enea Bastianini

Trackhouse Aprilia – Raul Fernandez in Ai Ogura

Pramac Yamaha – Jack Miller in Miguel Oliveira

Več kot 14 zmag za Ducatijevo tovarniško ekipo?

Francesco Bagnaia je lani zmagal 11 dirk. Foto: Guliverimage Sezona 2025 bo rekordno dolga, na koledarju je kar 22 dirk. Če jim bo uspelo izpeljati vse, lani jih je nekaj odpadlo. Je pa lani na 20 dirkah Bagnaia zmagal kar enajstkrat. Rekord je sicer 13 zmag, kar je leta 2014 uspelo Marquezu. In ta rekord lahko eden od njiju letos preseže. Verjetneje pa bo padel rekord največ zmag ene ekipe v eni sezoni. Tega ima Hondina tovarniška ekipa iz sezone 2014, ko je Marquez torej zmagal trinajstkrat, Dani Pedrosa pa je dodal 14. zmago. Lani jih je imela Ducatijeva tovarniška ekipa 13. Če bo letos Ducatijeva tovarniška ekipa res tako močna, morda pade celo rekord po najmanj zmagovalcih v eni sezoni. Ta je tri iz leta 2012, ko so zmagali samo Pedrosa, Jorge Lorenzo in Casey Stoner. Lani je bilo pet različnih zmagovalcev.

Koledar dirk svetovnega prvenstva motoGP:



2. marec – VN Tajske (Burinam)

16. marec – VN Argentine (Termas de Rio Hondo)

30. marec – VN Amerike (Austin)

13. april – VN Katarja (Lusail)

27. april – VN Španije (Jerez)

11. maj – VN Francije (Le Mans)

25. maj – VN VB (Silverstone)

8. junij – VN Aragonije (Alcañiz)

22. junij – VN Italije (Mugelo)

28. junij – VN Nizozemske (Assen)

13. julij – VN Nemčije (Sachsenring)

20. julij – VN Češke (Brno)

17. avgust – VN Avstrije (Spielberg)

24. avgust – VN Madžarske (Balatonfokajar)

7. september – VN Katalonije (Barcelona)

14. september – VN San Marina (Misano)

28. september – VN Japonske (MOtegi)

5. oktober – VN Indonezije (Mandalika)

19. oktober – VN Avstralije (Phillip Island)

26. oktober – VN Malezije (Sepang)

9. november – VN Portugalske (Portimao)

16. november – VN Valencie (Valencia)

Marquez: Pecco je gospod

Marc Marquez je zmagoval že z Gresinijevim ducatijem. Foto: Reuters V motociklizmu so zaradi tesnega dirkanja bok ob boku, pogosto tudi s trčenji, rivalstva zelo vroča. Številni izjemni dirkači so bili sprti s svojimi največjimi tekmeci. Marquez verjame, da bosta z Bagnaio ohranila dober odnos. "Če sta 22- in 25-letnik na istem motorju, je to slabo. To je bomba. A on ima 28 let, jaz pa 32. Pecco je gospod. Je miren. Skupaj sva delala na testiranjih, delila sva si informacije. Veva pa, da bova od prve dirke naprej gledala samo na svoj interes."