Petindvajsetletni Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je v dvoboju za zmago ugnal Francoza Fabia Quartararoja (Yamaha), tretji je bil Španec Aleix Espargaro (Aprilia). Bagnaia je prepričljivo dobil že sobotne kvalifikacije, na dirki pa je dolgo lomil Quartararoja. Svetovni prvak je ves čas ostajal na manj kot sekundi zaostanka, a se mu nikakor ni uspelo približati, da bi ogrozil Italijana v zaključku.

Za peto zmago in desete stopničke v karieri je Bagnaia ohranil nekaj desetink sekunde naskoka pred Quartararojem, ki se je 22. povzpel na oder za zmagovalce. Z drugim mestom se je nekoliko odlepil od tekmecev v skupnem seštevku. Tam ima 89 točk, Espargaro je drugi z 82, tretji pa Italijan Enea Bastianini (Ducati) z 69 točkami.

"To je čudovit dan, v tej sezoni smo pošteno trpeli, a nikoli nismo nehali garati. Pošteno smo se borili, da bi obudili občutke iz zadnje sezone, in tukaj se je vse postavilo na svoje mesto. Po številnih preglavicah smo vendarle nazaj in kažemo ves potencial, morda celo bolj kot lani. Na tej stezi nam doslej ni šlo najbolje, kar je vredno še toliko več. Rad bi se zahvalil tako ekipi kot zdravnikom, ki so mi teden dni po Portimau pomagali pri poškodbi rame," je žarel 25-letni zmagovalec.

V Jerezu se že tradicionalno zbere ogromno ljubiteljev dirkanja in motoristov. Foto: Reuters Za vodilnima se je odvijal boj za tretje mesto. Dolgo je najbolje kazalo Avstralcu Jacku Millerju (Ducati), štiri kroge pred koncem pa je v zadnjem ovinku napako storil Marc Marquez (Honda), skoraj pristal na tleh ter s tretjega padel na peto mesto, oba tekmeca pa je prehitel Espargaro. Nato se je dirkač Aprilie odpeljal naprej, Marquez pa je v zadnjem krogu prehitel Millerja.

V razredu moto2 je zmago slavil Japonec Ai Ogura, v najšibkejšem razredu moto3 pa je bil najhitrejši Španec Izan Guevara.

VN Španije, Jerez



MotoGP:

1. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati)

2. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) +0,285

3. Aleix Espargaro (Ita/Aprilia) +10,977

4. Marc Marquez (Špa/Honda) +12,676

5. Jack Miller (Avs/Ducati) +12,957

6. Joan Mir (Špa/Suzuki) +13,934



Skupni seštevek (6/21):

1. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 89

2. Aleix Espargaro (Špa/Aprilia) 82

3. Enea Bastianini (Ita/Ducati-Gresini) 69

4. Alex Rins (Špa/Suzuki) 69

5. Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 56

6. Joan Mir (Špa/Suzuki) 56