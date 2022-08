Italijan najhitrejši v Silverstonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Italijana Francesca Bagnaio je to četrta letošnja zmaga in druga zaporedna, potem ko je dobil tudi dirko v Assnu konec junija. Že v petem krogu je padel in odstopil Francoz Johann Zarco (Ducati Pramac), najhitrejši v sobotnih kvalifikacijah, ki je tako zapravil priložnost za prvo zmago v elitnem razredu v karieri.

Nekaj uvodnih krogov je kazalo, da bo Zarco dočakal prvo zmago v najmočnejšem razredu. Pripravil si je dobro izhodišče v kvalifikacijah, za nameček je njegov rojak in branilec naslova Fabio Quartararo (Yamaha), ki je bil sicer četrti, dobil kazen "dolgega kroga" zaradi trčenja z Aleixom Espargarojem na prejšnji dirki.

Tako je moral Quartararo že po nekaj krogih na dodatno vožnjo, s čimer je veliko izgubil in se ni mogel več vmešati v boj za najvišja mesta. Povsem odprta pa je dirka postala v petem krogu, ko je takrat vodilni Zarco naredil napako in zdrsnil v pesek.

V ospredju se je tako sprva odvijal boj za prvo mesto med Millerjem, Suzukijevim dirkačem Alexom Rinsom in Bagnaio, toda zelo hiter je bil tudi Vinales. Bil je zelo blizu zmagi, a je nazadnje ostalo le pri ostrem boju za prvo mesto z Bagnaio.

Bagnaia: Ena mojih najljubših zmag

Krog pred koncem, ko je bil Italijan prvi, je Španec celo uspešno napadel, a je v vodstvu ostal le nekaj zavojev. Druge priložnosti pa nato ni dobil, saj je bil Ducatijev dirkač na ravninah dovolj hiter, da si je privozil potrebno prednost za miren konec v zadnjih zavojih.

"Ni bilo lahko. Ves konec tedna smo imeli težave in šele danes zjutraj smo se odločili za spremembe pri nastavitvah motocikla. Hvala ekipi, naredili so res izjemno delo. Lahko sem pokazal vse najboljše. Lahko rečem, da je to ena mojih najljubših zmag, ker je bila tako prigarana," se je uspeha veselil Bagnaia.

"Hvala ekipi, naredili so res izjemno delo. Lahko sem pokazal vse najboljše"; se je Italijan po zmagi v Silverstonu zahvalil ekipi. Foto: Reuters

Tudi Maverick Vinales je pokazal, da se vse bolje počuti na Aprilii. Na zadnji dirki pred počitnicami je Italijanom privozil sploh prve stopničke v motoGP s tretjim mestom, danes je naredil še korak višje in ni bil daleč celo od prve zmage.

"Vedel sem, da bom imel na koncu priložnost za napad. Za nas je to fantastičen izid, kaj bi šele bilo, če bi startali malo bolj v ospredju. Ekipa je opravila fantastično delo, na motorju se počutim res močnega," je bil vesel Vinales.

V seštevku sezone je Quartararo, ki ni mogel višje od osmega mesta, ostal na skupnem prvem mestu. Zdaj ima 180 točk. Danes sicer šele deveti Aleix Espargaro (Aprilia) pa je drugi s 158. Današnji zmagovalec Bagnaia je po novem na tretjem mestu s 131 točkami.

Zmagi še v Španijo in Italijo

Španec Augusto Fernandez (Kalex) je zmagovalec dirke razreda moto2 na preizkušnji svetovnega motociklističnega prvenstva v britanskem Silverstonu. Drugi je bil njegov rojak Alonso Lopez (Boscoscuro), tretji pa Britanec Jake Dixon (Kalex). Fernandez je po tretji zaporedni zmagi zdaj s 171 točkami sam na vrhu seštevka sezone, saj je bil danes Italijan Celestino Vietti, s katerim sta bila pred to dirko izenačena na prvem mestu, le šesti.

V najšibkejšem razredu moto3 je slavil Italijan Dennis Foggia (Honda) pred Špancem Jaumejem Masio (KTM) in Turkom Denizom Öncüjem (KTM).

Naslednja dirka bo preizkušnja za VN Avstrije na Spielbergu 21. avgusta.