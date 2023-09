Martinu sprinterska dirka, Bezzecchiju kvalifikacije, Marquez z zlomljenimi rebri

Start današnje sprinterske dirke so morali prestaviti zaradi slabih vremenskih razmer in dežja, ki je ob predvidenem začetku zajel območje. Ko so lahko vendarle začeli, pa se je že takoj zapletlo za Bezzecchija, ki je v SP na tretjem mestu in ima še možnosti za boj za naslov prvaka. Že v prvem zavoju je vanj trčil Luca Marini in ga zbil v pesek.

A Bezzecchi se ni predal, pobral je motocikel in nadaljeval. Dokazal je, da zmaga v kvalifikacijah ni bila naključje, zelo hitro se je prebijal naprej in bil kmalu med deseterico, ki v sprinterski dirki dobi točke.

Na koncu je bil peti, krog ali dva pred koncem je celo kazalo, da bi se lahko vmešal v boj za stopničke. A vodilna trojica je imela vendarle preveliko prednost, tako da je Martin dokaj zanesljivo slavil. Bagnaia je prav tako zanesljivo vozil na drugem mestu, tretji pa je bil Marc Marquez, ki je imel sicer nekaj dela z Južnoafričanom Bradom Binderjem (KTM). A je slednji nazadnje ostal četrti in za seboj zadržal prodornega Bezzecchija.

Martin je tako nadaljeval v slogu prejšnje dirke v Misanu, ko je dobil tako sprintersko kot pozneje še klasično dirko, tako da je to že njegova tretja zmaga v nizu, skupno pa šesta v sezoni, četrta na sprinterskih dirkah.

V SP je tako tudi nekoliko zmanjšal zaostanek: Bagnaia ostaja prvi, zdaj ima 292 točk. Martin je pri 259, Bezzecchi pa pri 223.

"Bezzecchi je bil danes hiter, imel sem srečo, da ni bilo neposrednega obračuna. Pomembno je, da sem imel dovolj prednosti in sem lahko do finiša privozil nekaj zaloge. Dobili pa smo tudi pomembne informacije za nedeljsko dirko," je bil po zmagi zadovoljen Španec.

Klasična dirka bo v nedeljo.

V kvalifikacijah najhitrejši Italijan

Dirkač Ducati-VR46 Marco Bezzecchi je v današnjih kvalifikacijah dosegel najboljši čas 1 minute in 43,947 sekunde, v prvi startni vrsti bosta začela tudi Jorge Martin in svetovni prvak Francesco Bagnaia, ki sta kvalifikacije sklenila na drugem in tretjem mestu.

Toda Alex Marquez se je znašel v velikih težavah. Španec, deveti v razvrstitvi, je padel na svojem Ducati-Gresiniju in si zlomil rebra ter ne bo nastopil na sprinterski dirki in nedeljski klasični dirki. Padel je v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij. S težavo je vstal, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili več zlomov reber.

Steza v Indiji je pred začetkom dirkaškega vikenda veljala za veliko neznanko. "Bilo je težko, a že zjutraj sem se počutil bolje za krmilom mojega motorja," je dejal Bezzecchi. "Zelo vesel sem za ta najboljši startni položaj. Pomembno je, da začnem sprintersko dirko in jutrišnjo dirko na prvem mestu."