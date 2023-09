Martin Misano zapušča z dvojčkom zmag, prvak znova tretji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jorge Martin je po odlični soboti in zmagi na sprinterski dirki zmagal tudi na nedeljski dirki.

Jorge Martin je po odlični soboti in zmagi na sprinterski dirki zmagal tudi na nedeljski dirki. Foto: Guliverimage

Vrstni red na koncu današnje klasične preizkušnje na dirkališču v Misanu je bil popolnoma enak kot na sobotni sprinterski preizkušnji, tako da je Martinu uspel dvojček zmag, dodal pa je še najboljši dosežek v sobotnih kvalifikacijah.

Z dvema tretjima mestoma je lahko zadovoljen tudi branilec naslova in vodilni v seštevku sezone Bagnaia. Teden dni po spektakularnem padcu v prvem krogu na katalonskem prizorišču, ki se je za dirkača tovarniškega Ducatija na srečo končal brez zlomov, je nastopil precej potolčen in v bolečinah, a je dvakrat privozil do stopničk.

Najboljša trojica. Načeti prvak Francesco Bagnaia je bil znova tretji. Foto: Guliverimage

Martinu je z novo zmago uspelo še nekoliko zmanjšati zaostanek v seštevku sezone. Še vedno vodi Bagnaia, ki ima 283 točk, Martin pa je z današnjimi 25 točkami zdaj pri 247. Tretji je Bezzecchi z 218.

Naslednja dirka bo čez 14 dni v Indiji.