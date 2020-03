Moštva odločno proti dogovoru med F1 in Ferrarijem glede motorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedem moštev v formuli 1 je v izjavi za javnost, naslovljeni na vodstvo tekmovanja, izrazilo ostro neodobravanje dogovora med Ferrarijem in Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia) glede specifikacij motorja italijanskega moštva iz leta 2019.

Ferrari in Fia sta pretekli teden dosegli dogovor glede "številnih tehničnih komponent", ki pa so na začudenje preostalih moštev v F1 ostale skrite.

Ta odločitev je razburila preostala predvsem moštva, ki ne uporabljajo pogonskega agregata italijanskega moštva. Zato je sedem ekip izdalo izjavo za javnost, v kateri obsojajo "zasebni dogovor" med vodstvom tekmovanja in poskočnim konjičkom iz Maranella.

"Spodaj podpisana moštva smo presenečena in šokirana nad izjavo Fie, izdane 28. februarja v zvezi s končno odločitvijo preiskave Ferrarijevega pogonskega agregata," so zapisali in dodali:

"Regulator športnih pravil v našem športu ima odgovornost, da deluje v skladu z najvišjimi standardi vodenja, integritete in transparentnosti. Po mesecih preiskav, ki so bile izzvane predvsem s strani preostalih moštev, ne odobravamo zasebnega dogovora med Fio in Ferrarijem, s čimer naj bi bila po njihovem zadeva zaključena."

Moštva nadalje zahtevajo objavo dogovora v celoti, saj bi bila v nasprotnem primeru primorana pravico iskati na pristojnih razsodiščih. "To je edina prava pot za zagotavljanje enakosti med moštvi," so še zaključili.

Ferrarijev pogonski agregat je bil v lanski sezoni predmet številnih debat in kasneje tudi določenih omejitev s strani Fie, zaradi katerih je moč motorja italijanskega moštva v drugi polovici sezoni začela pešati.

Ker pa letošnja pravila, kar se tiče motorjev, ne odstopajo od lanskih, so zdaj moštva zaskrbljena zaradi narave dogovora med krovnim avtomobilističnim organom v dirkaškem športu ter priljubljenim poskočnim konjičkom iz Maranella.