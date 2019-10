Močno deževje moti kvalifikacijski dan na VN Tajske

Močno deževje je dodobra namočilo dirkališče v Buriramu pred nedeljsko dirko motociklističnega svetovnega prvenstva za veliko nagrado Tajske in poleg velikega izziva za dirkače povzročilo tudi precejšnje zamude na kvalifikacijski dan. Delavci na progi so skušali odstraniti vodo z dirkališča, medtem ko se je po njem vozil le varnostni avto.

Next up on #MotoGP wildlife watch... 😂



We officially have a crab on track, surely a first!!! 🦀#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/0PZdaEIgYC — MotoGP™ 🇹🇭 (@MotoGP) October 5, 2019

Jutranji trening so prestavili "zaradi vremenskih razmer", so prek Twitterja sporočili iz vodstva motoGP. Po 80 minutah zamude so sicer nadaljevali trening, a najboljši dirkači so čakali, da bi se razmere izboljšale.

Dirka za VN tajske je še drugo leto zapored v majhnem severovzhodnem mestecu Buriram, ki je zacvetelo na hrbtu večmilijonske investicije v športno infrastrukturo.

Vendar je dirka na koledarju proti koncu monsunske sezone, zato sta dirkače pričakal velika vlaga in dež.

V petek je vodilni v SP Španec Marc Marquez doživel, kot je sam zapisal, "nočno moro", ko je grdo padel, a se je po pregledu v bolnišnici popoldan že vrnil na dirkališče.

Marquez lahko na svoji Hondi že v nedeljo na VN Tajske slavi nov naslov prvaka. Šestindvajsetletni dirkač je to sezono nanizal že osem zmag; kot vodilni v SP ima 98 točk prednosti pred Italijanom Andreo Doviziosom (Ducati), do konca sezone pa je še pet dirk.