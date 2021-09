Prvič po smučarski nesreči nekdanjega dirkača formule 1 Michaela Schumacherja pred osmimi leti je njegova žena Corinna Schumacher dovolila vpogled v zdajšnje življenje. Zdaj 52-letni sedemkratni svetovni prvak je pri padcu na smučanju kljub čeladi utrpel travmatično poškodbo možganov in bil v smrtni nevarnosti. "Nikoli nisem krivila boga, zakaj se je to zgodilo. To je bila res nesreča. V življenju ne moreš imeti hujše," v solzah v dokumentarnem filmu pripoveduje Corinna Schumacher. Kot se spominja, ji je malo pred tragičnimi dogodki v francoskih Alpah mož rekel: "Sneg ni idealen, kaj če bi raje odleteli v Dubaj?"

Podrobnosti o zdravstvenem stanju ne bodo razkrili

Netflixov dokumentarec z naslovom Schumacher bo na voljo od 15. septembra. Šele v zadnjih minutah skoraj dvournega filma, v katerem so nekateri tudi prej neobjavljeni posnetki njegovega življenja, bodo Schumacherjevi zvesti navijači dobili nekaj informacij o položaju, v katerem je danes. O natančnem Schumacherjevem zdravstvenem stanju ni znano nič več kot doslej. "Živimo skupaj v našem domu, opravljamo terapije, delamo vse, da bi Michael okreval in da čuti solidarnost naše družine," je dejala njegova žena.

Družina želi še naprej varovati zasebnost športne zvezde. "Pomembno je, da lahko še naprej čim bolj uživa v svojem zasebnem življenju. Michael nas je vedno ščitil, zdaj mi zaščitimo Michaela," pravi Corinna Schumacher.

Mick Schumacher: "Ni pošteno"

Foto: Reuters Schumacherjeva otroka, 24-letna hči Gina-Maria in 22-letni sin Mick Schumacher, ki je prav tako dirkač, opisujeta očeta kot zabavnega družinskega človeka. "Ni pošteno, da to ni več mogoče. Vsemu bi se odrekel, da bi lahko še kdaj govoril z očetom," je dejal Mick, ki je krenil po očetovih stopnjah in to sezono prvič dirka v formuli 1.

A vsi, ki pričakujejo sveže novice o zdravstvenem stanju Schumacherja, ki jih družina nikoli ni javno razkrila, bodo razočarani. "To ni bil naš cilj," je dejala Vanessa Nöcker, ki je režirala film skupaj s Hanns-Brunom Kammertönsom in Michaelom Wechom.