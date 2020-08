Še vedno verjame, da mora priti sezona, ko se bo boril za odličja

Koledar sezone bo letos na račun znane epidemije precej drugačen od predhodnih, kljub temu pa so se organizatorji potrudili, da bo v skrajšanem in nasičenem programu, na sporedu kar osem dirk.

Solidna epidemiološka situacija na Poljskem in trenutno še Češkem, ter dejstvo, da večina voznikov trenutno dirka v poljski profesionalni ligi, sta botrovala temu, da bodo do oktobra na sporedu po dve dirki na istem prizorišču. Najprej bo na vrsti Wroclaw (28. in 29. avgust), nato pa se bo karavana preselila v poljski Gorzow, kjer se bodo na prizorišču ene od Žagarjevih zmag, vozniki pomerili 11. in 12. septembra.

Le slab teden kasneje jih čaka borba na stadionu Marketa v Pragi. Češka bo tudi edina država, ki bo ob Poljski gostila letošnjo serijo, 18. in 19. septembra. Vse skupaj pa se bo, kot že pogosto v zadnjih letih, končalo v poljskem Torunu, s sklepnima preizkušnjama, 2. in 3. oktobra.

Zmaga na GP challenge dirki

Minulo soboto je Žagar dobro formo, ki jo kaže na dirkah poljske lige za svoj novi klub Lublin Motor, uspel unovčiti z zmago tudi na letošnji GP challenge dirki. To pomeni, da je edini med aktualnimi vozniki letošnje serije, ki že ima zagotovljeno mesto tudi za naslednjo sezono.

"Verjamem, da bom uspel unovčiti ta kapital, saj bo sedaj pritisk na vsaki dirki precej manjši," je ta uspeh in stres, ki ga bo s tem prihranil opisal Žagar ter dodal: "Sicer nikoli ne dirkam za uvrstitev med prvih osem, saj še vedno verjamem, da mora enkrat priti moja sezona, ko se bom dejansko boril za medalje na SP in te tudi dosegel. Še vedno je moj cilj v karieri postati svetovni prvak in zakaj mi to ne bi uspelo letos, ko sem že rešil svoj obstanek med najboljšimi."

"Šše vedno verjamem, da mora enkrat priti moja sezona, ko se bom dejansko boril za medalje na SP in te tudi dosegel." Foto: STA

Zaostritev borbe za obstanek

Letošnja pravila pa so borbo za obstanek še zaostrila, saj je namesto osmim, avtomatsko napredovanje zagotovljeno le šestim najboljšim voznikom po koncu sezone. Žagar je lani imel izjemno slabo sezono, ko je po zmagi v challengu naenkrat eksplodiral tudi v SGP seriji in le za las osvojil deveto mesto, kar je pomenilo, da je klub vsemu moral unovčiti zmago iz challenga za nastop v letošnji sezoni.

Sprememba pri pravilih je tudi glede startne liste, saj je ponovno uveden žreb, za razliko od lani, ko so si vozniki startni položaj na dirki izbirali glede na čas na treningu.

Sreče pri žrebu ni bilo

Žagar tokrat vsaj na papirju ni imel sreče z žrebom, saj bo tako na današnji in sobotni dirki moral v rednem delu po dvakrat startati iz pozicije C, tretjega položaja od notranje strani steze, ki velja za enega najslabših startnih položajev. Lani so namreč vozniki na dirki v Wroclawu iz tega položaja v 23 vožnjah osvojili le eno zmago.

Naslov brani Poljak Bartosz Zmarzlik, v konkurenci voznikov iz osmih držav pa sta še dva nekdanja svetovna prvaka. Avstralec Jason Doyle, predvsem pa Britanec Tai Woffinden, tako še posebej sodita v najožji krog favoritov.

