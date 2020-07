Dvojne dirke tudi za najboljše v speedwayu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna motociklistična zveza Fim je danes objavila okvirni program tekmovanj za letošnjo sezon svetovnega prvenstva v speedwayu, v kateri je prišlo že do številnih sprememb zaradi pandemije novega koronavirusa. Sezona se bo predvidoma začela 28. avgusta, na istih prizoriščih pa bosta tudi po dve dirki, so sporočili organizatorji.

V sezoni bo osem dirk v štirih koncih tedna. Vodstvo tekmovanja je dodalo, da se bodo skušali z vsemi vpletenimi dogovoriti o omejitvah števila gledalcev in vzpostavitvi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.

Svetovni prvak bo okronan v oktobru, ko bo v poljskem Torunu 3. oktobra zadnja preizkušnja sezone. Prvi dirki sezone bosta v Wroclawu 28. in 29. avgusta. Sezona se bo nadaljevala še z dvema preizkušnjama na Poljskem, in sicer v Gorzowu 11. in 12. septembra.

Teden pozneje se bodo najboljši dirkači merili na Češkem v Pragi, konec sezone pa bo potekal na Poljskem, pri čemer prizorišče 2. oktobra še ni znano.

Foto: Grega Valančič Sportida

Po novem prilagojenem programu je torej odpadla tudi preizkušnja na Danskem, ki bi morala biti na sporedu 12. septembra.

Odpadel je tudi polfinale pokala narodov, ki bi moral biti v Latviji na sporedu 26. in 27. septembra. To pomeni, da bo najboljših sedem reprezentanc (namesto Nemčije, ki se je nastopu odpovedala, bo tekmovala Češka) s pokala narodov v sezoni 2019 neposredno nastopilo v Manchestru 24. in 25. oktobra.

V speedwayskem SP bo tudi letos nastopal najboljši slovenski voznik Matej Žagar. Slovenski dirkač si je nastope za to sezono zagotovil kot zmagovalec kvalifikacijskega tekmovanja v lanski sezoni. Lani je bil v SP skupno deveti.

