Žagar z zmago v kvalifikacijah že v SP 2021

Najboljši slovenski speedwayist Matej Žagar si je že danes zagotovil nastope v svetovnem prvenstvu za sezono 2021. Na kvalifikacijski dirki serije Grand Prix v hrvaškem Goričanu je zmagal, poleg njega sta si vozovnico za SP 2021 priborila še Šved Oliver Berntzon in Poljak Kryzstof Kasprzak.

Žagar je tako ponovil lanski uspeh na tem tekmovanju (SGP challenge), s katerega se prvi trije neposredno uvrstijo na elitno SP posameznikov za naslednjo sezono.

Obenem pa to pomeni tudi, da bo lahko serijski slovenski prvak neobremenjeno nastopal v letošnji sezoni, saj zanj ne bo pritiska uvrstitve med najboljše v seštevku sezone, ki se avtomatično uvrstijo v naslednjo.

Slovenski prvak si je lani na podobni dirki, tudi takrat v Goričanu, zagotovil nastope v tej sezoni, kar mu sicer po dosežkih iz SP 2019 ne bi uspelo. Podobno zanesljivo pot do naslednjega SP je ubral tudi letos, ko je sezona speedwaya zelo negotova.

Žagar zanesljiv

A Žagar je bil v Goričanu zanesljiv. Letos je bil sistem tekmovanja nekoliko drugačen, saj današnja dirka ni bila finale kvalifikacijskega sistema več dirk, temveč so na njej nastopili dirkači, ki so jih krovni zvezi predlagale nacionalne zveze. Poleg Žagarja je bil na hrvaškem prizorišču kot rezerva še drugi slovenski predstavnik Nick Škorja, ki je po diskvalifikaciji dveh tekmecev dobil priložnost v 18. vožnji in iztržil dve točki.

Izkupiček Žagarja na koncu pa je bil 13 točk. Trikrat je zmagal in bil dvakrat drugi, vse skupaj pa je bilo dovolj, da je slavil tudi v seštevku dirke. Še posebej je navijače na stadionu navdušil v svoji zadnji vožnji, ko se je prav v zadnjem zavoju z drznim manevrom z drugega mesta prebil do prvega.

O drugem mestu odločila dodatna vožnja

O drugem mestu na dirki je odločala dodatna vožnja, ker sta imela Berntzon in Kasprzak po rednem delu enako število točk; a njun dvoboj ni odločal o ničemer, saj sta si že prej oba zagotovila vozovnico za SP 2021. Brez nje pa sta z 11 točkami ostala Ukrajinec Aleksander Loktajev, slednji je uvrstitev na SP zapravil z izključitvijo v svoji zadnji vožnji, ter Čeh Vaclav Milik. Novo razočaranje pa je doživel Hrvat Jurica Pavlic, ki je kot dirkač s povabilom na domačem terenu upal na preboj med trojico, a je bil le 11.

V speedwayskem SP si nastop med elitno šestnajsterico v naslednji sezoni zagotovi določeno število najboljših iz aktualne sezone (doslej prvih osem), trije najboljši iz kvalifikacij, ostale dirkače pa izbere vodstvo tekmovanja in jim podeli posebna vabila.

Letošnja sezona speedwaya na najvišji ravni, tudi z Žagarjem, pa se bo zaradi pandemije novega koronavirusa in po številnih prestavitvah in odpovedih dirk sicer začela šele naslednji konec tedna z dvema dirkama v poljskem Wroclawu.