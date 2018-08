Lorenzo s prvega mesta v Silverstonu

Svetovni prvak, Španec Marc Marquez (Honda), bo začel s petega startnega mesta. Mesto pred njim bo začel Britanec Cal Crutchlow (LCR Honda). Izkušeni Italijan Valentino Rossi je v kvalifikacijah dosegel 12. čas. Prav Rossi je sicer v skupnem seštevku med vodilnim Marquezom in Lorenzom, za prvim zaostaja za 59 točk.

Dan v Silverstonu je sicer motil močan dež, ki je botroval tudi kar nekaj padcem. Najhuje jo je skupil Španec Tito Rabat, ki je utrpel večkratni zlom desne noge, ko je vanj priletel motocikel Italijana Franca Morbidellija, in so ga odpeljali v bolnišnico.

V razredu moto2 so bili najhitrejši Italijan Francesco Bagnaia (Kalex), Avstralec Remy Gardner (Tech3) in Španec Alex Marquez (Kalex), v razredu moto3 pa so s kvalifikacijami najbolje opravili Španca Jorge Martin (Honda) in Masia (KTM) ter Italijan Lorenzo Dalla Porta (Honda).