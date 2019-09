Leclerc slavil tudi v Monzi, Ferrarijevi navijači noreli od veselja #video

V skupnem seštevku SP je v vodstvu ostal Hamilton, nekoliko se mu je približal Bottas, na tretjem mestu je ostal danes šele osmi Nizozemec Max Verstappen (Red Bull).

Današnji zmagovalec pa je v seštevku prehitel tekmeca v Ferrariju Nemca Sebastiana Vettla, ki je danes ostal brez točk, ter je zdaj četrti.

A sea of red. The Tifosi 👏👏👏 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/HnXEPQHayH

Leclerc je dosegel svojo drugo zmago v formuli 1, obenem pa poskrbel za prvi Ferrarijev uspeh v Monzi po letu 2010.

🏁 CLASSIFICATION 🏁



Confirmation of @Charles_Leclerc's victory at Monza, with Mercedes completing the podium#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Az1sRZjXo3