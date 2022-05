Bagnaia padel, zmaga v Le Mansu vseeno Italijanu

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je na današnji dirki vodil, je padel sedem krogov pred koncem in na ta način odprl pot do zmage Bastianiniju, ki je tako slavil tretjič v sezoni po Katarju in Teksasu. Bagnaia je bil sicer najhitrejši na sobotnih kvalifikacijah.

