Na kvalifikacijah prevlada Ducatija: Bagnaia podrl rekord steze

Na tretjem mestu je kvalifikacije zaključil Španec Aleix Espargaro (Aprillia), četrto mesto pa je pripadlo aktualnemu svetovnemu prvaku Fabiu Quartararoju (Yamaha), ki bo prvič lovil zmago na domačem grand prixu.

POLE POSITION FOR PECCO! 👏@PeccoBagnaia breaks French hearts with another new lap record! 🔥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/x0kjCk3Ml8