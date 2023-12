Iz ameriškega nascarja v motoGP

V naslednji sezoni svetovnega prvenstva v motociklizmu bo v elitnem razredu nastopala nova ekipa, ameriški Trackhouse Racing, je sporočilo vodstvo tekmovanja Dorna. Američani bodo v elitnem razredu motoGP sodelovali z Aprilio, za novo poltovarniško ekipo bosta vozila izkušena Portugalec Miguel Oliveira in Španec Raul Fernandez.

Trackhouse bo v karavani zamenjal dosedanjo podružnično ekipo Aprilie RNF, ki ni dobila dovoljenja vodstva tekmovanja za nadaljevanje sodelovanja, a bosta njena dirkača preprosto prestopila v novo zasedbo. Za Američane, ki imajo sicer veliko izkušenj v priljubljeni ameriški avtomobilistični seriji nascar, bo to prva tekmovalna izkušnja z motocikli na tako visoki ravni.

"Za nas je vključitev v motoGP zelo vznemirljiv trenutek. Prepoznali smo veliko priložnost, da se lahko predstavimo vsemu svetu. Verjamemo, da bomo skupaj z vodstvom tekmovanja poskrbeli za nekaj novega in svežega, ter obenem upam, da bomo ta šport približali navijačem v Severni Ameriki," je ob novici o nastopanju v motoGP dejal solastnik ekipe Justin Marks.

🇺🇸 @TrackhouseMoto is ready to switch gears and land in #MotoGP! 🆕@_moliveira88 and @25RaulFernandez will be lining up on the grid for the American outfit running Aprilia machinery ✅#HSIN pic.twitter.com/C8TDYa6x14