Hamiltonu Soči, Vettel zapravil Ferrarijevo zmago

Hamilton ima pet dirk pred koncem sezone že 73 točk prednosti najbližjim zasledovalcem Bottasom, a lahko bi se razpletlo tudi drugače. Dirko je odločil virtualni varnostni avtomobil, ki ga je "sprožil" prav Nemec Sebastian Vettel z drugim Ferrarijem.

Nemec je dirko napadal iz druge vrste in že na startu prehitel tudi Hamiltona, ki je začel s počasnejšimi pnevmatikami. Tudi po navodilih iz boksa ga je predse spustil še Leclerc. Napovedovala se je druga zmaga Nemca zaporedoma. Kasneje so sledila navodila iz boksov, naj Vettel spet predse spusti Monačana, ki pa se jih Nemec ni držal. Poznavalci trdijo, da naj bi Vettel izkoristil zavetrje, a odločil se je drugače.

Ravno v trenutku, ko naj bi Leclerc po postanku v boksih vnovič prevzel vodstvo, pa je obstal Vettlov bolid. To je po varnostnem avtomobilu spretno izkoristil Hamilton, čigar dirkalnik ni bil dovolj hiter za dvoboj z Mercedesoma, in zagrabil ponujeno ter si s spretnim postankom v boksih priboril vodstvo.

Ko je Leclerc kasneje zapeljal v bokse še po mehkejši komplet pnevmatik, ga je prehitel še Bottas. Leclerc se je nato trudil v borbi za drugo mesto, a kljub hitrejšemu dirkalniku 21-letni Monačan tekmeca s Finske ni uspel prehiteti. Dvoboj za drugo mesto je Hamiltonu omogočil mirno nadaljevanje za 82. zmago v karieri in prvo po uspehu avgusta v Budimpešti.

A saga o rivalstvu med Vettlom in Leclercom pri Ferrariju bo s tem dobila novo poglavje. Teden dni po dvojni zmagi v Singapurju so pri rdečih tokrat na obali Črnega morja tudi zaradi igric v ekipi popolnoma pogoreli.

"Jaz sem se držal svojega dela dogovora," je po dirki dejal Vettel, ki je tekmovanje končal v 28. krogu in dodal, da se bodo morali vse ostalo pomeniti znotraj moštva. Da spori niso rešeni, pa je posredno potrdil Leclerc, ki je dejal, da se mora pogovoriti z moštvom, da bo situacijo bolje razumel.

Hamilton je bil na koncu srečni zmagovalec, ki je tudi na poti na zmagovalni oder potrdil, da je novega uspeha nadvse vesel in objel eno od velikanskih "matrjošk". Razlogov je veliko, tudi dejstvo, da je Mercedes na dirki v Sočiju slavil šesto zmago na šesti dirki. "Neverjetno delo cele ekipe. Nikoli se nismo predali," je po zmagi dejal Hamilton, pri tem pa govoril tako o počasnejšem dirkalniku, kot tudi o pomoči Bottasa za novo zmago.

