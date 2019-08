Hamilton po zmagi na Madžarskem še pobegnil konkurenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do zmage je Britanec prišel tri kroge pred koncem, ko je prehitel do tedaj vodilnega Verstappna, v istem krogu pa je do tretjega mesta s prehitevanjem moštvenega sotekmovalca Monačana Charlesa Leclerca prišel tudi Vettel.

Za Hamiltona je to osma zmaga v sezoni, z njo pa je še povečal naskok v skupnem seštevku, kjer ima zdaj 251 točk, Verstappen pa 71 manj.

Pred dirkači fomule 1 je zdaj poletni premor, naslednja dirka bo konec avgusta v belgijskem Spa-Francorchampsu.

