Grosjean uspešno prestal operacijo dlani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski dirkač Romain Grosjean še vedno čuti posledice nesreče na dirki formule 1 v Bahrajnu. Ta teden je prestal še manjši operaciji na obeh dlaneh, s katerima so odpravili posledice opeklin in poškodb po nesreči, poročna nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je Grosjean sporočil na družbenih omrežjih, sta posega potekala dobro. Na levi dlani so mu operirali vezi palca in odpravili posledice opeklin, na desni pa so mu z operacijo odpravili tudi staro poškodbo po zlomu v letošnjem pripravljalnem obdobju.

Grosjean je na dirki v Bahrajnu 29. novembra doživel hudo nesrečo, ki bi lahko imela tudi precej bolj tragične posledice. S polno hitrostjo je namreč zletel s steze in se zaletel v zaščitno ogrado, njegov dirkalnik pa se je prelomil na pol in zagorel.

Kljub grozljivi nesreči se je ta končala precej srečno, saj je Francoz lahko sam splezal iz gorečih razbitin, dobil pa je le manjše opekline na obeh dlaneh. Zaradi posledic nesreče je sicer moral izpustiti zadnji dirki sezone, drugo preizkušnjo v Bahrajnu in zadnjo postajo sezone 2020 v Abu Dabiju.

Za zdaj pa tudi kaže, da je bila ta dirka njegova zadnja v formuli 1, saj moštvo Haas z njim ni podaljšalo pogodbe, za naslednjo sezono pa sta teoretično prosta le še dva sedeža, pri čemer je eden tisti, ki ga bo po pričakovanjih še naprej zasedal svetovni prvak Lewis Hamilton pri Mercedesu.