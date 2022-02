Tim Gajser sezono odprl z zmago!

V razredu MXGP je Tim Gajser sobotne kvalifikacije končal na drugem mestu. Nedeljske prve vožnje na zelo razgibani in zahtevni progi, ki mu je sicer zelo pri srcu, ni začel najbolje, saj je prvo merilno točko prevozil deveti.

A hitro je našel dober ritem in ob koncu prvega kroga je tekmece napadal s šestega mesta. Nato je nekaj časa preizkušal, kaj je moč storiti na posameznih delih proge, potem pa se je ekspresno prebil na drugo mesto. Jeremy Seewer pred njim je vozil zelo zanesljivo vse do predzadnjega kroga, v katerem je verjetno tudi zaradi Gajserjevega pritiska storil napako. Slovenski motokros as je to seveda izkoristil in je ciljno črto prečkal prvi.

"Nisem najboljše štartal, ampak to sem potem nadomestil z dobrimi linijami, ki so se skozi vožnjo iz kroga v krog na zelo razgibani progi kar pošteno spreminjale. Zadovoljen sem z opravljenim v prvi vožnji," je z nasmehom na obrazu pripovedoval Gajser neposredno po prihodu v cilj.

"Pošteno sem garal, da sem prišel do vodstva"

Drugo vožnjo je slovenski šampion začel s peto pozicijo na prvi merilni točki. Do konca prvega kroga je bil še mesto višje, potem pa je znova pametno dihal za vrat konkurentom ter čakal na priložnost, da jih prehiti. Najprej je prehitel Seewerja, nato pa še Glenna Coldenhoffa. Ostal mu je le še Jorge Prado. Španca je pospravil v žep v začetku dvanajstega kroga in kazalo je, da se bo suvereno odpeljal do zmage v tudi v drugi vožnji. A padec mu je to preprečil in ciljno črto je prečkal na drugem mestu, vseeno pa mu je pripadla skupna zmaga na VN Velike Britanije.

"Pošteno sem garal, da sem prišel do vodstva, potem pa se mi je pripetila res neumna napaka, zaradi katere sem bil ob vodstvo. Skušal sem spet ujeti Prada, ampak žal je zmanjkalo časa. Ne glede na to, sem z dirko zadovoljen," je bil Gajserjev prvi vtis po koncu dirke, na kateri sta sicer zaradi poškodb manjkala lani prvi in drugi v skupnem seštevku Jeffrey Herlings in Romain Febvre.

Gajser bo po štiriintrideseti zmagi na dirkah svetovnega ranga v motokrosu prihodnji konec tedna v Mantovi imel rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku elitnega razreda MXGP.

Pancar za začetek 18.

Jan Pancar se je v prvi boj za točke svetovnega prvenstva v motokrosu v letu 2022 podal z lastnim moštvom TEM JP253. V kvalifikacijah v soboto je bil še malce zadržan, saj se je v cilj pripeljal na 19. mestu. Prvo vožnjo nedeljske dirke je začel umirjeno. Izognil se je gneči v prvem zavoju po štartu ter bil na prvi merilni točki osemnajsti, prvi krog pa je končal na dvajsetem mestu. Nadaljeval je zbrano in premišljeno, kar mu je v cilju prineslo 16. mesto. Prvi je bil premierno v svetovnem rangu tekmovanj v motokrosu v tem razredu Simon Langenfelder.

V drugo vožnjo se Pancar ni podal tako, kot bi si želel. Na prvo merilno točko je pripeljal šele na štiriindvajsetem mestu. Čakal ga je oster boj s konkurenti. Kljub niti malo bleščečemu izhodišču se ni predal, ampak je vozil nepopustljivo ter iz kroga v krog peljal bolj samozavestno in prehiteval tekmece, kjer je bilo to mogoče. Bil je že na šestnajstem mestu, a potem se mu je v enajstem krogu pripetila napaka in v cilj je pripeljal na 19. mestu.

Skupno na dirki mu je pripadlo 18. mesto, vknjižil pa je sedem točk za razvrstitev svetovnega prvenstva. Drugo vožnjo razreda MX2 je sicer spet dobil Simon Langenfelder, ki se je veselil tudi skupne zmage na dirki za VN Velike Britanije.

Motokrosisti brez dirke v Rusiji Vodstvo tekmovanja svetovnega prvenstva v motokrosu je sporočilo, da zaradi vojaškega napada Rusije na Ukrajino odpoveduje dirko v Rusiji, ki bi morala biti na sporedu 1. maja v Orljonoku. Nadomestnega prizorišča še niso določili. Zaradi okoliščin oziroma situacije v Ukrajini je vodstvo tekmovanja v sodelovanju s krovno zvezo (Fim) ugotovilo, da izvedba preizkušnje v Orljonoku ni mogoča, s čimer so tudi seznanili prireditelje ruske dirke. Nadomestnega prireditelja bodo izbrali v najkrajšem možnem času, so še dodali. Orljonok je bil sicer po koledarju sezone 2022 načrtovan kot šesta dirka sezone. Po britanski ta konec tedna bodo šli dirkači najprej 6. marca v italijanski Mantovi, sledijo pa še dirke v Argentini, Portugalskim, italijanski Pietramurati in latvijskem Kegumsu.

