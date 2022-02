Renaux najhitrejši v prvih kvalifikacijah 2022, Gajser drugi

Slabo vreme je prejšnji teden preprečilo izvedbo prve dirke svetovnega prvenstva v motokrosu, v britanskem Matterley Basinu bodo tako uvod izpeljali ta konec tedna. Danes so že izvedli kvalifikacije, kjer so se po koronskih prilagoditvah v zadnjih dveh sezonah vrnili k staremu sistemu sobotnih kvalifikacij in nedeljske dirke.

MXGP Qualifying Race Top 10 results, Maxime Renaux gets the first qualifying of the 2022 season here in Matterley Basin!



More details on: https://t.co/1G3n2RI5Wt#MXGPGreatBritain #MXGP #MX2 #Motocross pic.twitter.com/btx6PeRd6q — MXGP (@mxgp) February 26, 2022

V elitnem razredu MXGP, kjer začetek sezone sicer zaznamuje tudi odsotnost poškodovanega svetovnega prvaka Jeffreyja Herlingsa, je kvalifikacije dobil lanski svetovni prvak razreda MX2 Renaux, ki je novinec med elitno konkurenco. Z Gajserjem sta se celotne kvalifikacije borila za zmago, nazadnje je bil za sekundo in pol hitrejši Francoz. Na tretjem mestu je končal Švicar Jeremy Seewer, četrti je bil Španec Jorge Prado, peti pa njegov rojak Ruben Fernandez.

Namesto Nizozemca Herlingsa bo v tovarniški ekipi KTM na prvih dveh postajah sezone vozil Francoz Mathys Boisrame, ki pa je danes padel in kvalifikacije končal predčasno na zadnjem mestu.

Enjoy the race action from the MXGP Qualifying race here in Matterley Basin with our Quick Highlights! 🇬🇧



📺Follow the action LIVE on https://t.co/U7dWVgcd2F #MXGPGreatBritain #MXGP #Motocross pic.twitter.com/cCcwfM3cLS — MXGP (@mxgp) February 26, 2022

V razredu MX2 je slovenski predstavnik Jan Pancar - letos v karavani nastopa s svojo lastno ekipo - prve kvalifikacije nove sezone končal na 19. mestu. Najhitrejši so bili Nemec Simon Längenfelder, Francoz Tom Vialle in Belgijec Jago Geerts.

V nedeljo bo prva vožnja v razredu MXGP ob 14. uri, druga ob 17., v MX2 pa bodo dirkači nastopi ob 13. in 16. uri.

Preberite še: