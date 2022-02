Herlings še ni pripravljen, na uvodnih dirkah z zamenjavo

Francoz, nekdanji evropski prvak in dirkač v razredu MX2, bo začasno prevzel mesto poškodovanega prvaka, so sporočili iz tovarniške ekipe KTM. Predvidoma bo kot menjava vozil na prvih dveh dirkah v Veliki Britaniji in Italiji ta in naslednji konec tedna.

Herlings se je poškodoval med pripravami na sezono, po operaciji noge pa sicer uspešno okreva, vendar bo moral izpustiti prve tekmovalne preizkušnje v novi sezoni.

Mathys Boisrame bo nadomestil Herlingsa. Foto: Guliverimage

Prireditelji dirke v Matterley Basinu so dogajanje zaradi posledic nevihte Eunice morali prestaviti za teden dni. Uvod sezone 2022 bo tako potekal v soboto in nedeljo, 26. in 27. februarja.

V tej sezoni bosta na najvišji ravni tekmovanja, tako kot v nekaj zadnjih, nastopala dva slovenska tekmovalca: v elitnem razredu MXGP bo skušal nekdanji svetovni prvak Tim Gajser še izboljšati lansko končno tretje mesto v SP, v razredu MX2 pa bo, letos z lastno ekipo, tekmoval tudi Jan Pancar.

