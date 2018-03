Gajser se vrača po strašljivem padcu: "Cilj se ni spremenil"

Foto: Grega Valančič/Sportida

Svetovni prvak MXP iz sezone 2016 Tim Gajser je po padcu na pripravljalni dirki v italijanski Mantovi počival samo teden dni. Nato že začel trenirati na kolesu in v telovadnici. Pred padcem je bil fizično odlično pripravljen. Zdaj je nekaj sicer izgubil na mišični masi, saj teden ni mogel normalno jesti in je shujšal nekaj kilogramov.

Manj kot tri tedne po padcu in operaciji čeljusti je prvič sedel tudi na motor. Za njim so trije treningi na motorju, konec tedna pa se odpravlja na drugo dirko sezone svetovnega prvenstva v nizozemski Valkenswaard. "Vse se zgodi z razlogom," pravi Tim, ki je žalosten, da je moral izpustiti dirko v Argentini, kjer je zmagal v minulih dveh sezonah. "Cilj se ni spremenil, a škoda, da ni točk iz Argentine. Sezona pa je še dolga. Ostaja še 18 dirk. Treba bo biti konstanten, se čim večkrat uvrstiti na stopničke."

Za Tima je to tretji hujši padec v zadnjem letu dni. A motokrosisti so trdoživi. Nenazadnje se je jeseni huje poškodoval tudi njegov oče Bogomir Gajser (predrta pljuča, zlom reber), pa pravi, da je danes kot nov. "To je moja kri," o hitri Timovi vrnitvi pove Bogo. "Je vozil že 30 minut na polno. Ne moremo reči, da bo prišel na dirko in bo stoodstoten, a jaz imam občutek, da bo kar dober."

"Pogledal sem si padec, saj se nisem spomnil, kaj se je zgodilo. Pogledal sem ga že naslednji dan v bolnišnici," nam je povedal Tim. "Delamo na tem, da bo padcev čim manj. Rad bi bil čim bolj konstanten. Padci ti zmanjšujejo samozavest."

Foto: Grega Valančič/Sportida A pravi, da ni skrbi, da mu bodo ostali v podzavesti, da ne bo več dirkal tako hitro. "Padci so sestavni del tega športa. Gremo naprej!" Strah je v motokrosu lahko težava, razlaga Bogomir. "Ko te je strah, se zakrčiš. Roke ti zategne. Če pozabiš, da moraš imeti sproščene roke, je lahko po nekaj krogih dirke hitro konec. Ne sme ti zategniti rok, ker potem nimaš več pravega občutka. Na tem bova delala, da bo sproščen. Na Nizozemsko zato samo sproščeno, nič se obremenjevat z rezultatom."

Na evropski in svetovni sceni še 5 Slovencev

Foto: Grega Valančič/Sportida Gajser ne bo edini Slovenec v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP. Klemen Gerčar bo nastopil na večini evropskih dirk, Jernej Irt pa na petih evropskih dirkah. Gerčar se želi čim prej vrniti v pravi ritem, potem ko je zaradi poškodb predčasno končal minuli dve sezoni. Jernej želi nadaljevati, kjer je sklenil lansko sezono, ko je prišel tudi do točk.

V evropskem prvenstvu pa bodo letos nastopali Martin Milec, Jan Pancar (oba EMX 250) in Maks Mavsar (EMX 125). Slednji odslej dirka v ekipi Bogomirja Gajserja in je že v nekaj tednih priprav s Timom in njegovim očetom naredil velik napredek.