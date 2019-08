Gajser najboljši v kvalifikacijah: Užival sem, dobro štartal in našel nekaj dobrih linij

Nedeljska dirka bo najverjetneje že odločila, kdo bo svetovni prvak v sezoni 2019. Dvomov pravzaprav ni, saj ima najboljši slovenski motokrosist Gajser v seštevku sezone v elitnem razredu MXGP kar 187 točk naskoka in je njegova končna zmaga le še vprašanje časa.

Imola bo 15. preizkušnja sezone, po 14. pa je vrstni red v SP takšen: 1. Tim Gajser, 626 točk; 2. Jeremy Seewer ,439, 3. Gautier Paulin, 402 točki. Ker so do konca sezone le še štiri dirke oziroma osem voženj, zmaga pa prinaša 25 točk, je torej teoretično mogoče dobiti največ 200 točk. To pomeni, da je Francoz Paulin že izpadel iz igre za naslov prvaka, res majhne teoretične možnosti pa ima Švicar Seewer.

A matematika je povsem enostavna. Gajser potrebuje le še 13 točk, pa bo naslov prvaka za sezono 2019 njegov. Za slavje bo tako dovolj že samo osmo mesto v posamezni vožnji.

Upa, da bo užival, z glavo skozi zid pa ne bo šel

"Cel dan se že dobro počutim na motorju, od prvega treninga do kvalifikacij, užival sem, uspel mi je dober štart, našel sem tudi nekaj dobrih linij. To je zagotovo odlična napoved za jutri," je po zmagi v kvalifikacijah slovenskim novinarjem v Imoli povedal štajerski as.

Načrti za jutrišnjo dirko? "Poskušal bom dobro štartati, z dobrim štartom že lahko narediš pol dobre dirke. Če si spredaj, lahko odpelješ res pravi tempo. Upam, da bom lahko užival. To mi je najbolj pomembno. Tudi proga mi je všeč, z glavo skozi zid pa ne bom šel. Bom videl, kako se bodo peljali preostali. Če bodo močno pritiskali, če bom moral iti prek svojih sto odstotkov. Če bom lahko, se bom raje peljal udobno spredaj in poskušal zmagati."

In kakšna je letos proga na slavnem dirkališču Imola, ki jo za motokrosistične dirke naredijo vsako leto posebej? "Proga je glede na lani precej spremenjena, mislim, da so letos naredili boljšo, bolj tekočo progo. Lani je bilo veliko zaprtih ovinkov, šikan, ki so ti uničile ritem. Podlaga je tu nekaj posebnega, je zelo trda, da se naredijo tiste odbite luknje z dolgimi brazdami, pa močno se zbije proga, ko jo polijejo, je, kot bi vozil po ledu, ampak proga je za vse enaka."

Nekaj pozitivne treme je seveda prisotne, priznava Gajser: "Komaj čakam, da jutri začnemo dirko, ampak nič dramatičnega." Tekmece je preverjal že danes, zaradi vročine bo pomemben dejavnik tudi fizična priprava tekmovalcev, pravi: "Še posebej na začetku dirke, ko je proga še spolzka." Bližina Imole pomeni, da bo imel bučno in množično podporo slovenskih navijačev, ki so ga v lepem številu spremljali že danes. Je to dodaten pritisk? "Je nekoliko naporneje, a tudi lepše kot po navadi."

Pravi, da je danes užival in se niti ni približal svojim omejitvam: "Če si našel dobro linijo, si lahko veliko hitrosti odnesel ven." Bo jutri taktiziral? "Jaz grem vedno na zmago, a tako daleč v sezoni nekaj taktiziranja zagotovo je. Bo treba odpeljati z glavo, a če vidim, da lahko z udobno vožnjo napadem in zmagam, pa to vselej tudi naredim."