V živo: Verstappen ogrožen le v prvem zavoju, polomija Pereza

Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +17,1, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Gasly



Še 7 krogov: Leclerc je prehitel Russella, ki se mu taktika postanka manj ni obrestovala. Vodilni Verstappen ima varnih 17 sekund prednosti.



Še 11 krogov: Piastri v prvem zavoju prehiteva Russella in se mu nasmihajo prve stopničke. Russell bo težko za sabo zadržal tudi Leclerca. Perez je medtem oddelal kazen in bo znova parkiral v garaži.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +15,3, 3. Russell, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Gasly



Še 14 krogov: Piastri se že bliža Russellu. To bo vrhunec zaključka dirke.



Še 15 krogov: Kot zadnji na drugi postanek Sainz, tako so zdaj prvi trije Verstappen, Norris in Russell, ki je na taktiki enega postanka.



Še 16 krogov: Perez se s 30 krogi zaostanka vrača na stezo, da bo oddelal kazen za trčenje z Magnussenom. Sicer bi jo moral v Katarju.



Še 18 krogov: Na drugi postanek Hamilton in Gasly, kmalu še ostali.



Še 23 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +14,1, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Gasly, 9.Alonso, Cunoda



28. krog: Ker lahko Norris dirka hitreje, so se pri McLarnu odločili, da zamenjajo mesti. Zapeljal je mimo Piastrija.



27. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Cunoda



26. krog: Alonso pelje že na drugi postanek. Verstappen je že 11 sekund pred McLarnoma.



25. krog: Kot zadnji v bokse Russell, tik pred polovico dirke. Vrnil pa se je tik za Ocona in Alonsa, ki sta se borila za mesto v prvem zavoju. Mladi Britanec je še v istem krogu z novejšimi gumami opravil z obema pred sabo.



22. krog: Sainz mimo Ocona, Hamilton nato mimo Alonsa in Ocona.



21. krog: Vodi Verstappen, štiri sekunde pred Russellom, ki bo očitno poskušal z enim postankom. Piastri po postankih zdaj pred Norrisom, a 8 sekund za vodilnim..



20. krog: 1. Verstappen, 2. Russell*, 3. Piastri, 4. Norris, 5. Leclerc, 6. Ocon, 7. Alonso, 8. Sainz, 9. Hamilton, 10. Cunoda (*brez postanka)



19. krog: Vrstijo se postanki še ostalih, na stezi ostaja samo še Russell, a ga je Verstappen že prehitel in tudi s postankom znova vodi.



17. krog: Verstappen in Hamilton na prvi od predvidoma dveh postankov.



16. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +9,7, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. iastri, 8. Gasly, 9. Ocon, 10. Alonso.



15. krog: Ni več virtualnega varnostnega avtomobila. Piastri je zdaj deveti in 30 sekund za Verstappnom, ki ostaja na stezi.



14. krog: Piastri na postanku. Medtem pa virtualni varnostni avto, ker čistijo progo v lasnici. Oscar tako s postankom ni veliko izgubil.



13. krog: Perez in Magnussen oba v bokse na menjavo pnevmatik in prednjega krilca. Checo je oddelal še pet sekund za prvo trčenje. Zna pa dobiti kazen še za to trčenje.



12. krog: Alonso s šestega mesta med prvimi na prvem postanku. Vodilni Verstappen ima za zdaj samo pet sekund prednosti pred Norrisom. V lasnici pa v napadu za 11. mesto trčenje Pereza in Magnussena. Checo je pretiraval in polomil še drugo prednje krilce.



7. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Lawson, 10. Cunoda ... 16. Perez



5. krog: Odličen dvoboj med obema dirkačema Mercedesa, Russell je najprej prehitel Hamiltona, a mu je ta v prvem zavoju že vrnil.



4. krog: Varnostni avto se je umaknil. Leteči štart. Lahko delo za Verstappna, ki ostaja pred McLarnoma. V ozadju pa nato v lasnici trčenje med Sargeantom in Bottasom, ki sta tako ali tako bila na zadnjih dveh mestih.



2. krog (varnosti avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Lawson, 10. Cunoda.



1. krog: V ozadju pa se je v prvem zavoju dotaknilo več dirkačev (Bottas, Džov, Albon). In na stezi je precej pločevine. Varnostni avto, da očistijo stezo.



Štart! Dober štart obeh McLarnov. Verstappen je moral na desni zapreti Piastrija, po levi pa se mu je vzporedno v prvi zavoj postavil Norris. Vendarle v drugi zavoj Verstappen kot prvi. Tudi Perez je slabše štartal in kar po travi ga je skušal prehiteti Hamilton. Prišlo je tudi do dotika in Mehičan bo moral na menjavo prednjega krilca.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Alonso.



Še 10 min do štarta: Sončen dan v Suzuki. Tribune so polne. 16. dirka sezone ob 7.00. V McLarnu so odločeni, da Verstappnu otežijo delo.

Tukaj so napisali najlepše zgodbe, radi bi še eno

Max Verstappen Foto: Reuters Verstappen je VN Japonske osvojil že lani in takrat potrdil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Letos mu to še ni uspelo, manjka mu še nekaj točk (lahko pa mu uspe na naslednji dirki v Katarju). Dobil je vse tri proste treninge in z veliko prednostjo tudi kvalifikacije (+0,581). Tolikšne prednosti pred drugouvrščenim v Suzuki ni imel nihče že 20 let (nazadnje Rubens Barrichello pred Juanom Pablom Montoyo leta 2003 – 0,699). Ob njem je bil v prvi vrstni Piastri, prvi novinec po šestih letih (po Lanceu Strollu, ki se mu je uspelo prebiti v prvo štartno vrsto).

Lando Norris Foto: Reuters V Suzuki na kvalifikacijah obeh McLarnov ni bilo med prvimi tremi že 12 let. "Nekaj najlepših zgodb je McLaren spisal prav tu na Japonskem. Seveda upamo na dober rezultat. Radi bi nadaljevali tradicijo, a bo zelo težko. Max svoje delo opravlja fantastično. Red Bull dela zelo dobro. Naredili bomo vse, da jim otežimo delo in imamo mi dobro dirko," je pred štartom poudaril Norris. McLaren je z devetimi zmagami res najuspešnejša ekipa v Suzuki.

Hamilton: Skrb vzbujajoče

Lewis Hamilton Foto: Reuters Že 11 let pa na dirkališču v Suzuki ni bil tako slab v kvalifikacijah sedemkratni svetovni prvak Hamilton. Štartal je s sedmega mesta. Že v četrtek je napovedal, da pričakuje zmago Verstappna s prednostjo 30 sekund pred drugouvrščenim. Mercedesa sta v kvalifikacijah za njim zaostala več kot sekundo. "V petek smo bili zanič, a smo naredili nekaj izboljšav. Občutek v dirkalniku je zdaj boljši in sem z njim bolj zadovoljen. A še naprej nismo dovolj hitri," je v soboto razlagal petkratni zmagovalec VN Japonske. "Do naslednje sezone moram zmanjšati zaostanek, ki še vedno znaša celo sekundo. In to je za našo ekipo res skrb vzbujajoče."