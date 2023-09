Favorit Mercedes, ne Ferrari, na štartu 19 dirkačev

Carlos Sainz (Ferrari) je drugič zapored na prvem štartnem mestu, a že v Monzi prvega mesta ni mogel zadržati. Ferrari na dirki preprosto ni tako konkurenčen kot v vožnji na en sam krog, torej z novimi pnevmatikami in malo goriva v dirkalniku. Na sami dirki pa SF-24 preprosto preveč in prehitro obrablja pnevmatike. Obenem ima George Russell (Mercedes) na drugem štartnem mestu še en povsem nerabljen set srednjetrdih pnevmatik in zato prednost pri izbiri strategije. Mercedes je tako ali tako letos na dirkah pridobil kakšno mesto, torej W14 bolje deluje v nedeljo kot pa v soboto v vožnji na en kvalifikacijski krog. Prav Russell je zadnji, ki je dobil dirko formule 1 pred nizom 15 zmag ekipe Red Bull, uspelo mu je lani v Braziliji.

PROVISIONAL GRID



