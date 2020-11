Tudi finale sezone SP v motociklizmu brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finale sezone letošnjega svetovnega prvenstva v motociklizmu 22. novembra v portugalskem Portimau bo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa potekal brez gledalcev na dirkališču. To odločitev je sporočil portugalski premier Antonio Costa v soboto zvečer, skupaj z drugimi ukrepi, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Portugalska je dolgo časa veljala za državo, ki je bila manj prizadeta zaradi pandemije novega koronavirusa. A po uradnih podatkih število okužb hitro narašča. Do zdaj je bilo zabeleženih več kot 140.000 okužb in več kot 2500 smrtnih primerov zaradi covida-19.

Dirkališče Autodromo Internacional do Algarve, ki leži dobrih 20 kilometrov iz letoviškega Portimaa, velja za pravi dirkaški vlakec smrti. Za 4,7-kilometrski krog so značilne predvsem višinske razlike z naklonoma, 6,2-odstotnem in dvanajstodstotnem.

Dirkališče v Algarveju bo gostilo letošnjo zadnjo, 14. dirko, na kateri naj bi dirkače s tribun spremljalo že 30.000 gledalcev. A je novi koronavirus organizatorjem prekrižal načrte, ljubitelji motociklizma bodo tako prisiljeni dirko spremljati prek malih zaslonov.

Motociklisti so v elitnem kraljevskem razredu, motoGP, na Portugalskem nazadnje dirkali v sezoni 2012, in sicer v Estorilu. Steza v Algarveju je oktobra že gostila dirkače v formuli 1.

Portimao je bil rezervno dirkališče v motoGP od leta 2017. Prvič po letu 2001 finala sezone SP v motociklizmu ne bo v Valencii.