Fia pravi, da je spoštovala pravila v zadevi Ferrarijevega motorja

Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) se je odzvala na izjavo za javnost sedmih ekip formule ena v zvezi s Ferrarijevim pogonskim agregatom in dejala, da je delovala v skladu s pravili, ko se je s poskočnim konjičkom iz Maranella pogodila v zasebnem dogovoru.

Sedem moštev v formuli 1 je v izjavi za javnost, naslovljeni na vodstvo tekmovanja, izrazilo ostro neodobravanje dogovora med Ferrarijem in Fia glede specifikacij motorja italijanskega moštva v sezoni 2019 ter zahtevalo objavo poravnave v celoti.

Fia se je zdaj odzvala na zapis in dejala, da je opravila podrobno tehnično analizo Ferrarijevega pogonskega sklopa, kot velevajo pravila za vsa moštva v formuli ena.

"Podrobna preiskava iz leta 2019 je vzbudila sum, da Ferrarijev v določenih časovnih obdobjih pogonski sklop ni deloval v skladu s pravili Fie," so zapisali in razkrili, da je Ferrari ves čas zanikal sume in trdil, da njihov motor ne krši pravil Fie.

"Fia ni bila v popolnosti zadovoljna s priloženimi podatki, ampak se je zaradi kompleksnosti zadeve ter nedvoumne dokazljivosti kršitve pravil odločila, da nadaljnje sankcije niso potrebne," so še zapisali.

Za poravnavo oziroma zasebni dogovor pa so se po njihovih besedah odločili zaradi negativnih posledic morebitnega dolgotrajnega pravnega boja, ki bi ga sankcije lahko prinesle. Obenem pa so želeli zaščititi interes prvenstva ter delničarjev tako formule 1 kot Fie.

Nadalje so pristavili, da je takšen način dogovora "povsem v skladu s pravnimi določbami in primarno orodje za razreševanje sporov med pristojnim organom dirkaškega športa ter moštvi", ki v tekmovanjih pod okriljem Fie nastopajo.

Ferrarijev pogonski agregat je bil v lanski sezoni predmet številnih debat in kasneje tudi določenih omejitev s strani Fie, zaradi katerih je po mnenju ostalih ekip moč motorja italijanskega moštva v drugi polovici sezoni upadla, piše STA.