Ferrari zmagovalec jubilejne dirke v Le Mansu

Zmage so se veselili pri Ferrariju.

Foto: Guliverimage

Tovarna iz Maranella se namreč skoraj šest desetletij ni udeleževala te dirke v najmočnejši konkurenci, ob vrnitvi na sceno pa so pri Ferrariju preprečili Toyoti šesto zaporedno zmago.

Za zmagovito ekipo Ferrarija, ki je nastopila z dirkalnikom 499P, so v Le Mansu nastopili Italijana Alessandro Pier Guidi in Antonio Giovinazzi ter Britanec James Calado. V 24 urah so prevozili 342 krogov.

Druga je bila posadka Toyote z dirkalnikom GR10 hybrid v švicarsko-japonsko-nizozemski postavi Sebastien Buemi/Ryo Hirakawa/Brendon Hartley, ki je zaostala minuto in 21 sekund.

Tretje mesto pa je pripadlo ekipi Cadillaca, za katero sta vozila Britanca Alex Lynn in Richard Westbrook ter Novozelandec Earl Bamber, zaostali so krog za najhitrejšimi.

FERRARI MAKE HISTORY. 🇮🇹

Champaign shower ! 🥂 #LeMansCentenary pic.twitter.com/ihUUpT81aZ — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Letošnja izvedba Le Mansa je bila nekaj posebnega, saj so prvo dirko na slovitem prizorišču izvedli leta 1923. Letos se je ob stezi zbralo več kot 300.000 navijačev, ki so lahko tudi videli del zgodovine. Ko je namreč Alessandro Pier Guidi danes ob 16. uri prevozil ciljno črto in končal 24-urno dirko, je poskrbel za prvo zmago rdečih po 58 letih.

Nazadnje je bila razlika skoraj minuto in pol, a sta bili prvi posadki Ferrarija in Toyote že nekaj časa edini v igri za zmago. Razlika je bila tudi ponoči majhna, odločitev pa je padla dve uri pred koncem. Takrat je Hirakawa ob izletu s steze zadel zaščitno ogrado in moral na daljši postanek v bokse.

Toyota je do letos dobila vseh pet dirk, odkar veljajo nova pravila oziroma tekmovalni razredi, kjer elitno konkurenco zdaj predstavlja razred hypercar.

"Sijajno je doseči nekaj takega po tako dolgem času. To bo šlo v zgodovino," je po zmagi dejal Calado. "Dali smo vse od sebe. Nesreče se dogajajo, vsi podpiramo Ryoja," pa je ob porazu dejal član Toyote Hartley, ki ima sicer v Le Mansu že tri zmage.

Manj uspešni so bili pri drugi Toyotini posadki, ki ni končala dirke po nesreči Japonca Kamuija Kobayashija, zmagovalca leta 2021. Druga posadka Ferrraija pa je zaradi trčenja in popravila v boksih ponoči izgubila eno uro in na koncu iztržila peto mesto.