Ferrari nared za podpis medsebojnega dogovora v F1

Vodstvo Ferrarija je sporočilo, da je pripravljeno podpisati medsebojni dogovor Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), ekip formule 1 in vodstva tega tekmovanja, kar je bilo doslej pod vprašanjem. Dogovor določa, pod kakšnimi pogoji ekipe tekmujejo in sodelujejo pri delitvi denarja, tudi iz televizijskih pravic.

"Želimo podpisati dogovor kaj kmalu, ker je to pomembno za prihodnost našega športa. Da bo vsem bolj jasno, kje smo. Po pogovorih, ki smo jih imeli, lahko rečem, da smo tudi veseli, da F1 razume zgodovinski pomen naše ekipe, kar je bil za nas najpomembneje," je pred veliko nagrado Madžarske medijem povedal vodja scuderie Mattia Binotto.

Ferrari je doslej dobival dodatna sredstva zaradi svoje zgodovinske vloge v F1, v luči koronakrize pa se je obetalo, da se to ne bo zgodilo več ali pa da bo prišlo do znatnih znižanj teh prihodkov. Druge ekipe so si namreč želele bolj enakovrednega finančnega deleža za povečanje medsebojne tekmovalnosti. Očitno so strani prišle do dogovora.

Italijansko moštvo je najbolj slavno v zgodovini F1 in edino, ki je sodelovalo v vseh sezonah tekmovanja. Septembra bo Ferrari obeležil tisoči nastop na velikih nagradah.

