Ferrari kršil pravila v formuli 1

Tehnična zamisel ekipe formule 1 Ferrari, ki je na prejšnji dirki v Barceloni vzvratna ogledala namestila na zaščitni sistem za dirkačevo glavo (Halo), ni naletela na razumevanje pri krovni avtomobilistični zvezi Fii. Ta je danes ekipo opozorila, da je kršila pravila.

Fia je sicer moštvom pred dirko v Azerbajdžanu sama ponudila možnost, da na sistem Halo - ta je od letos obvezen in skrbi za zaščito dirkačeve glave v primeru trčenja oziroma udarca v predel, kjer sedi voznik - namestijo ogledala, toda zdaj je ugotovila, da je ekipa iz Maranella najbrž kršila pravila.

Ferrari se je na dirki v Barceloni odločil izkoristiti možnost takšne namestitve ogledal, toda medtem ko njihov prvi voznik Sebastian Vettel pri tem ni videl nič spornega, menil je, da je vidljivost boljša kot prej, so pri tekmecih postali pozorni na samo konstrukcijo ogledal. Prepričani so bili, da je namen namestitve ogledal predvsem izboljšati aerodinamične lastnosti dirkalnika, ne pomagati dirkaču z boljšim pogledom na dirkača za njim.

Čez deset dni čaka dirkače formula 1 klasična preizkušnja v Monaku. Foto: Reuters Pred naslednjimi dirkami, čez deset dni bo klasična preizkušnja v Monaku, je tako Fia poslala opozorilo, ki se nanaša na možnost namestitve ogledal na sistem Halo. Ta bo sicer še vedno mogoča, toda zdaj so zelo natančno določili pravila, kako lahko to naredijo, pri čemer so izpostavili predvsem to, da postavitev ogledal ne sme vplivati na aerodinamiko bolida.

Fia je dodala, da bo ta pravila do naslednje sezone preverila in morebitne pomanjkljivosti odpravila, da ne bo več nesporazumov pri razumevanju, kaj je dovoljeno in kaj ne.