Italijanu po nešportni potezi pokazali vrata #video

Italijanski dirkač Romano Fenati bo bržčas še dolgo obžaloval trenutek nerazsodnosti na nedeljski dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potem ko je sredi dirke segel do krmila tekmeca in stisnil ročico zavore, ga je najprej kaznovalo vodstvo tekmovanja, danes pa so ga v ekipi Marinelli Snipers še odpustili.

Fenati si je v nedeljo na preizkušnji SP razreda moto2 v Misanu privoščil izjemno nevarno in nešportno potezo, ki so jo obsodili vsi v motociklistični karavani.

V boju z rojakom Stefanom Manzijem - pred tem sta se dirkača že dotaknila in zaradi vožnje zunaj steze izgubila nekaj mest - je, ko sta vozila vzporedno po ciljni ravnini s hitrostjo blizu 200 km/h, segel do krmila na motorju tekmeca ter stisnil ročico zavore. Manzi je za trenutek izgubil oblast nad motorjem, a ga je nato na srečo spet obvladal.

Nešportni vložek Fenatija:

Maybe you didn’t know: #Fenati, who criminally pulled brake to rival, already had contract for new team next season, to be teammate of...Manzi, rider of whom pulled the brake.

Next team, MV Agusta, just announced that will invalidate Fenati contractpic.twitter.com/68KSrbaRuG — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 10, 2018

Najprej dve tekmi prepovedi, nato so ga odpustili

Že med dirko si je Fenati prislužil črno zastavo oziroma diskvalifikacijo, po njej pa ga je vodstvo tekmovanja kaznovalo z dvema dirkama prepovedi nastopanja.

Njegov dirkaški post pa bo zdaj še daljši, saj nima več dirkaškega sedeža. V ekipi Marinelli Snipers so se namreč danes odpovedali storitvam svojega nepredvidljivega in nešportnega člana.

Not a good morning for Fenati. Marinelli Snipers team announces the termination of his current contract. Doubtful we’ll see him on the grid again in 2018. pic.twitter.com/MChu8j7Mjn — Neil Morrison (@NeilMorrison87) September 10, 2018

"Ekipa Marinelli Snipers bo nepreklicno prekinila sodelovanje z dirkačem Romanom Fenatijem, ukrep pa začne veljati takoj. Vzrok je njegovo nešportno, nevarno in škodljivo vedenje na dirki v Misanu. Obžalujemo, da je kot član naše ekipe tako ogrozil varnost in življenje drugega dirkača, takšno ravnanje nima opravičila. V ekipi pa se opravičujemo vsem, ki jih je ta poteza prizadela," so v sporočilu za javnost zapisali zdaj že nekdanji delodajalci Fenatija.

Opravičilo

Dan po incidentu se je, očitno z nekoliko ohlajeno glavo, nevarnosti svojega početja zavedel tudi sam Fenati in se za nešportno potezo opravičil.

"Opravičujem se vsemu športnemu svetu. Želim si, da bi bilo vse skupaj le nočna mora. Poteza je bila obupna, nisem se odzval kot pravi športnik; če bi to naredil, bi počakal na konec dirke in pravico poiskal pri vodstvu tekmovanja. Ne bi se smel tako odzvati na provokacijo, a v tistem hipu sem hotel le pokazati, kako je, če se vedeš nevarno," je obžaloval 22-letnik in dodal: "Žal imam precej vzkipljiv značaj, toda tisti, ki me dobro poznajo, vedo, da ne bi nikoli namenoma koga spravil v nevarnost."

Nato pa je našel še dobro stran tega, da nima več službe: "Zdaj bom imel dovolj časa, da analiziram dogajanje in si prečistim misli."

