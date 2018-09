Mu bo sploh kdaj oprostil: Rossi se ni želel rokovati z Marquezom #video

Ljubitelji motociklizma se še gotovo spomnijo letošnje dirke za VN Argentine, ko je Marc Marquez trčil v Valentina Rossija, ga sklatil z motorja in Italijanu onemogočil boj za visoka mesta. Že tako ohlajeni odnosi med Italijanom in Špancem so se takrat še poslabšali. Marquez se je po dirki želel Rossiju opravičiti, a so ga iz garaže Yamahe odslovili. Zelo besen je bil tudi Rossi, ki je rekel, da Marc nima jajc, da bi prišel sam do njega in se mu opravičil.

Rossi: Ni se nama treba rokovati

Na novinarski konferenci pred dirko v Misanu, ta bo na sporedu ta konec tedna, je bilo videti, da bi med dirkačema lahko prišlo do sprave, a ni. Na konferenci so Rossija vprašali, ali bi se želel pobotati z Marcom. "Sliši se čudno, zato ker med mano in Marcom ni nobenih težav, zato ne vem, zakaj bi se morala pobotati."

Marquez je nekaj trenutkov pozneje vpričo vseh Rossiju, ki je sedel poleg njega, ponudil roko, a jo je 39-letni dirkač gladko zavrnil. "Ni se nama treba rokovati. Vse je v redu, nimava nobenih težav," je nekoliko ironično povedal Rossi in tako dal jasno vedeti, da mu še vedno ni oprostil.

Si bosta še kdaj segla v roke? Foto: Guliver/Getty Images

Priznal je, da je naredil napako

Marquez je že pred tem v intervjuju dejal, da bi z Rossijem rad zakopal bojno sekiro. "Nimam težav z Valentinom. V Argentini sem naredil napako in slabo se je končalo za Rossija. Poskušal sem se mu tudi opravičiti," je v intervju za Sky povedal 25-letni dirkač in ob tem pozval svoje kot tudi italijanske navijače, da naj bodo bolj strpni. "Svoje navijače sem zmeraj prosil, da naj spoštujejo druge dirkače. Za eno dirko pride druga dirka in življenje gre tako naprej."

Očitno bo Valentino Rossi potreboval še kar nekaj časa, da bo Marquezu oprostil, če sploh kdaj.