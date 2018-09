V Misanu vse po italijanskih notah, le Rossi brez stopničk

V boju z Marquezom za drugo mesto pa je dva kroga pred koncem zdrsnil drugi Ducatijev voznik Španec Jorge Lorenzo, ki je nato dirko končal brez točk na 17. mestu.

Navijači so v Misanu, tradicionalni trdnjavi Valentina Rossija, pravzaprav dobili skoraj vse, kar bi si lahko želeli: zmago Italijana na italijanskem motorju, za nameček sta šli tudi zmagi v nižjih razredih v to državo. Toda povsem zadovoljni številni med njimi vseeno niso bili, saj je njihov ljubljenec Rossi zasedel šele sedmo mesto, s tem pa tudi izgubil skupno drugo v SP. Na vrhu seštevka se je utrdil Marquez, zasluženo slavje Doviziosa pa je, čeprav je Ducati po Lorenzovi napaki morda ostal celo brez dvojne zmage, v bokse vendarle prineslo veliko veselja.

Že po sobotnih kvalifikacijah je bilo jasno, da bosta Ducatija tokrat igrala pomembno vlogo. Dobil jih je Lorenzo, Španec pa je bil tudi prvi, ki je narekoval ritem na dirki in se po padcu Avstralca Jacka Millerja tudi kmalu otresel prvega resnega tekmeca. Največjega pa je imel kar v lastni ekipi, saj sta se Ducatija ostro spopadla za prvo mesto, za njima pa je na priložnost prežal Marquez, po padcu v kvalifikacijah je bil šele peti, a se je na dirki hitro prebil naprej.

Ko se je pripravljal na zadnji napad, je naredil napako

Tokratni zmagovalec je v skupnem seštevku skočil na drugo mesto. Foto: Reuters Dovizioso se je po slabi četrtini dirke prebil v vodstvo in ga počasi povečeval, vse bolj zanimiv pa je postajal boj za drugo stopničko. Marquez se je prebil pred rojaka, toda ni se mogel posvetiti lovu na Doviziosa, saj je bil Lorenzo zelo blizu, vmes ga je v nekaj zavojih že prehitel, pa se je moral nato spet zadovoljiti s tretjim mestom. Ni pa odnehal, a ko je pripravljal verjetno zadnji napad, je naredil napako. Dva kroga pred koncem je namreč zdrsnil s steze. Ni končal v pesku, vrnil se je na stezo, toda daleč v ozadju in brez točk.

Darilo je izkoristil Crutchlow in se prebil na tretjo stopničko, Marquez pa je opazno spustil ritem in se zadovoljil z drugim mestom in novimi 20 točkami za SP. Za vodilno trojico so končali še Alex Rins, Maverick Vinales in Dani Pedrosa, za "španskim blokom" pa je nato šele kot sedmi v cilj pripeljal Rossi.

Ni si mislil, da bo zmagal tako brez težav

"Bilo je zelo težko, ves čas sem se boril z Ducatijema. Skušal sem jima čim bolj slediti, a smo imeli različen slog vožnje. Na tej stezi nismo veliko trenirali, zato sem še bolj vesel, da sem pri vrhu. Najbolj pa je pomembno, da imam 20 novih točk," je bil z razpletom zadovoljen Marquez.

Valentino Rossi se je moral tokrat zadovoljiti s sedmim mestom. Foto: Reuters

Domačo zmago pa je veselo proslavil Dovizioso: "Nisem si mislil, da bom na koncu zmagal tako brez težav. A ni bilo lahko, res pa je, da sem naredil vse tako, kot je treba. Razmere so bile težke, meni pa se je posrečilo izpeljati odlično dirko. Zame je nekaj posebnega slaviti v Misanu," je dejal Dovizioso.

Marquez ima na prvem mestu v SP zdaj 221 točk, Dovizioso se je s tretjo zmago v sezoni po Češki in Katarju prebil na drugo s 154, Rossi je s 151 zdaj tretji, osmoljenec Lorenzo pa četrti s 130 točkami.

Tudi v preostalih razredih zmagala Italijana

Tudi v razredih moto2 in moto3 sta slavila Italijana. V moto2 Francesco Bagnaia pred Portugalcem Miguelom Oliveiro in Nemcem Marcelom Schrötterjem, v moto3 pa Lorenzo Dalla Porta pred Špancem Jorgejem Martinom in rojakom Fabiem Di Giannantoniem.

Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni z dirko za VN Aragonije v Alcanizu.

MotoGP: 1. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 42:05,106 2. Marc Marquez (Špa/Honda) + 2,822 3. Cal Crutchlow (VBr/LCR Honda) 7,269 4. Alex Rins (Špa/Suzuki) 14,687 5. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) 16,016 6. Dani Pedrosa (Špa/Honda) 17,408 ... SP skupno (12): 1. Marc Marquez (Špa/Honda) 221 2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 154 3. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 151 4. Jorge Lorenzo (Špa/Ducati) 130 5. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) 124 6. Cal Crutchlow (VBr/LCR Honda) 119 ... Moto2: 1. Francesco Bagnaia (Ita/Kalex) 41:02,106 2. Miguel Oliveira (Por/KTM) + 3,108 3. Marcel Schrötter (Nem/Kalex) 4,094 ... SP skupno (12): 1. Francesco Bagnaia (Ita/Kalex) 214 2. Miguel Oliveira (Por/KTM) 206 3. Brad Binder (JAR/KTM) 119 ... Moto3: 1. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) 39:38,684 2. Jorge Martin (Špa/Honda) + 0,058 3. Fabio Di Giannantonio (Ita/Honda) 0,122 ... SP skupno (12): 1. Jorge Martin (Špa/Honda) 166 2. Marco Bezzecchi (Ita/KTM) 158 3. Fabio Di Giannantonio (Ita/Honda) 137 ...

Preberite še: