Lorenzu najboljši štartni položaj v San Marinu

Trikratni svetovni prvak Lorenzo je v kvalifikacijah s časom 1:31,629 minute postavil nov rekord proge.

Branilec naslova in vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Španec Marc Marquez (Honda) je postavil peti čas kvalifikacij. Slabih pet minut pred koncem je Marquez po napaki padel, a se hitro pobral, stekel po rezervni motor in dobil bitko s časom.Pred njim je končal še Italijan Andrea Dovizioso (Ducati).

How fast was THAT?! Unbelievable 😮