Hockenheim letos ne bo gostil dirke. Jo bo Nürburgring?

Organizatorji dirkaških tekmovanj v Hockenheimu so sporočili, da morebitna VN Nemčije ali tamkajšnje regije ne bo dodana v prilagojeni koledar formule ena za sezono 2020, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Obenem poročajo, da je blizu dogovora za izvedbo dirke drugo nemško dirkališče Nürburgring.

Iz Hockenheima, kjer je dirka F1 nazadnje potekala lani, so prek vodje organizacijskega odbora Jorna Teskeja sporočili, da so skušali najti rešitev z vodstvom F1, a da je na koncu pretehtal finančni dejavnik dirke, saj "za vsako ceno ne bi želeli organizirati dirke".

Zaradi tega je dogovor padel v vodo. Obenem je vodstvo F1 od dirkališča v Hockehneimu zahtevala, da bi bilo na tribunah okoli dirkališča ob morebitni izvedbi dirke tudi nekaj gledalcev, a je dežela Baden-Würtemberg to po zadnjih ukrepih deželne oblasti prepovedano.

Se pa Nemčiji vseeno obeta izvedba dirke F1, saj je blizu dogovora Nürburgring. Po pisanju nemških medijev naj bi bila to le še formalnost. Dirka naj bi bila na sporedu 11. oktobra, če pride do končnega dogovora.

Nürburgring je blizu dogovora za izvedbo dirke. Foto: Reuters

V prilagojenem programu sezone 2020 je deset dirk, saj sta bili prvotni osmerici pred dnevi dodani še VN Toskane v Mugellu in VN Rusije v Sočiju. Ti bosta na sporedu 13. oziroma 27. septembra.

Na prvih treh dirkah sezone v Avstriji in na Madžarskem sta se zmag veselila Valtteri Bottas, ki je dobil uvodno VN Avstrije, in Lewis Hamilton, ki je slavil naslednjih dveh dirkah za VN Štajerske in VN Madžarske.

Dirkača Mercedesa zanesljivo vodita tudi v dirkaški razvrstitvi, kjer ima Hamilton pet točk prednosti pred Bottasom in 30 pred naslednjim zasledovalcem Maxom Verstappnom (Red Bull).

