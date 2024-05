Dež ne pojenja, blatna drsalnica za Gajserja in Pancarja

Vreme ta konec tedna v Aguedi na severu Portugalske motokrosistom ne prizanaša. Tudi v nedeljo rahlo dežuje in razmere na progi bodo še težje kot v soboto, ko jih je najbolje obvladal Tim Gajser in dobil kvalifikacijsko vožnjo. Zaradi blatne in spolzke podlage bosta štarta pete velike nagrade v letošnjem prvenstvu MXGP ob 15.15 in 18.10 še pomembnejša kot sicer. Tako nepredvidljive dirke letos še ni bilo.

Tim Gajser pred štartom, ki bo znova ključen. Foto: Matej Podgoršek Prvi majski dnevi na severu Portugalske niso prav nič pomladni. Temperature so okrog 16 stopinj, deževalo pa je v sredo in četrtek, v petek celo ne, v soboto del dneva, v nedeljo pa je progo za motokros v Aguedi dež namakal že od jutra. Dež sicer ni premočan. Številni navijači so se kljub temu že od jutra zgrinjali na prizorišče, ki je od Porta oddaljeno dobro uro. Če blato ni ovira za motokrosiste, ne bo niti za navijače, pa čeprav bodo ves dan hodili in stali v njem. Največ podpore ima vodilni v prvenstvu Jorge Prado (GasGas), saj Španija ni daleč. A vsak pravi ljubitelj motokrosa si želi tudi avtograma in fotografije s Timom Gajserjem (Honda) in zato 27-letni Slovenec skoraj ne more iz svojega bivalnika, ne da bi ga obkrožili navijači. V Aguedo je nazadnje pripotovalo tudi okoli deset slovenskih.

Motokrosiste na VN Portugalske čaka blatna in spolzka proga, na kateri se bodo delali globoki kanali. Foto: Matej Podgoršek

Jan Pancar si želi boljšega štarta kot v soboto. Foto: Matej Podgoršek Gajser in drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) sta si po sobotnih kvalifikacijah, ki sta jih končala na prvem oziroma 20. mestu, zaželela, da ne bi deževalo. Vsaj ta želja se jima ni uresničila. "Dobri štarti. No, prva želja je, da ne bo dežja. Kar zadeva rezultat: zmožen sem okrog desetega mesta, med 15," je v izjavi za Sportal dejal Pancar. Gajser pa se je proti nedeljski dirki ozrl z besedami: "Upam, da mi bosta uspela dobra štarta in dobri vožnji. Na taki progi je pomembno, da si po štartu spredaj. Težko je prehitevati." Na blatni podlagi je samo ena hitra in varna linija. A če kdo zna najti še kakšno, je to petkratni svetovni prvak. "Proga je zelo nepredvidljiva. Ponekod je kar trdo, drugod mehko, da te kar poje. Povsod moraš biti pazljiv, še posebej, če menjaš linije."

V MXGP torej zaradi enourne časovne razlike štartajo ob 15.15 in 18.10, vožnji v MX2 sta pa sta na sporedu ob 14.15 in 17.10. V Aguedi sta bili na sporedu še dirki v evropskem prvenstvu. V razredu EMX250 je dirkal Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je bil v prvi vožnji v soboto 32., v drugi v nedeljo pa 25. Skupno je to pomenilo 29. mesto. Po treh od 11 dirk prvenstva EMX250, sam je odpeljal prvo v Madridu in zdaj to v Aguedi, tako še ni osvojil točke. Dirko v Trentinu je zaradi zlomljena kosti v dlani izpustil.

Tim Gajser je v soboto dobil kvalifikacijsko vožnjo. Predlani je bil na dirki tu drugi, zmagal pa je leta 2019. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo