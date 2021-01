Če bi vedel, da bo konkurenca tako huda, ne bi napovedoval stopničk

Marčič je danes v Džedi uspešno končal projekt Dakar 2021. V zadnji etapi od Janbuja do Džede je brez večjih težav privozil do cilja, na koncu je bil 36., za zmagovalcem Argentincem Kevinom Benavidesom je zaostal 17:51:14 ure.

Užival, a je bilo tudi stresno

"Boril sem se do konca, ni bilo nekega slavja, ni bilo kot na Touru, ko lahko piješ šampanjec v zadnji etapi." Foto: STA "Etapa je bila zelo lepa, tudi zato, ker je bilo manj kilometrov. Sem užival, je pa bilo tudi stresno, ker sem moral braniti svoje mesto, saj so me tekmeci napadali. Boril sem se do konca, ni bilo nekega slavja, ni bilo kot na Touru, ko lahko piješ šampanjec v zadnji etapi. Pomembno je, da sem v cilju in to je to," je po koncu današnje etape sporočil slovenski udeleženec relija Dakar.

Na teh relijih zdaj že precej izkušeni slovenski dirkač je tako do zadnjega kilometra uspešno premagoval pasti različnih podlag v tej veliki državi, zaradi katerih so številni njegovi tekmeci tudi odstopili. Zanj je bila ena večjih težav padec že v uvodnih etapah, a mu je pomagala zaščitna napihljiva blazina, ki jo morajo imeti vsi udeleženci dirke na motorjih, ter pomoč fizioterapevta, tako da je lahko nadaljeval in končal dirko.

"Konkurenca je bila letos neverjetna"

V svoji kategoriji originals, kjer dirkači nimajo pomoči ekip, je na koncu zasedel peto mesto. Skupna uvrstitev (36.) pa je zanj tudi daleč najboljša v sedmih nastopih na tej preizkušnji, četrtič pa je prišel do cilja. Lani je bil 50., leta 2018 69., leta 2016 pa 79.

"Sem zadovoljen s tem, čeprav sem si želel stopničke. A konkurenca je bila letos neverjetna, če bi to prej vedel, ne bi niti napovedoval stopničk. Prvi trije so vsi prvaki v svojih regijah in državah in odgovora zanje ni bilo. Ko sem napadel, so šli še hitreje. Če sem čakal na napako, pa do te ni prišlo," je o boju za stopničke v svojem razredu dejal Mariborčan.

Dakar je vsako leto težji

Letošnjo dirko je ocenil kot zelo zahtevno, po lastni oceni jo je postavil ob bok Dakarju izpred treh sezon. "Prireditelji naredijo vsako leto težji Dakar. Že lanski je bil težak, ta pa je bil še težji. Od tistih, ki sem jih jaz končal, sta bila ta in tisti iz leta 2018 najhujša. Takrat je bila 40. izvedba in so ga še posebej popestrili, ta pa je bil zelo blizu. Najtežji deli etap so bili na koncu, po 300 ali 400 km je bilo še 100 km sipin, kar te je lahko dotolklo," pravi Marčič.

Po vrnitvi v domovino si bo najprej privoščil kakšen mesec počitka, potem pa bo že začel razmišljati tudi o Dakarju 2022. O tem, kakšna bo dirka čez eno leto, udeleženci še ne vedo veliko, morda pa se obeta tudi širitev v še kakšno državo.

"Zagotovo mi bo letos najbolj ostal v spominu rezultat, mogoče tudi to, da sem se vozil s svetovno elito. To mi daje optimizem za naprej. Dakar je bila vedno dirka za več držav, Savdska Arabija je sicer že sama zelo velika, bi pa bilo lepo iti še v druge države. Jordanija, Oman, dosti je opcij in govoric, pustimo se presenetiti."

