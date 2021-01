Reli Dakar zahteval smrtno žrtev

Dvainpetdesetletnik je padel v sedmi etapi Dakarja od Haila do Sakake. Hudo si je poškodoval glavo, zlomil rebro in predrl pljuča. Kasneje so ga ob prihodu v bolnišnico dali v umetno komo, danes pa je umrl med prevozom z zdravniškim letalom iz Džede v Francijo.

Cherpin je sicer nastopal na četrtem reliju Dakar (2009, 2012, 2015), večjih uspehov pa ni dosegel. "Sem amater. Na Dakar ne prihajam, da bi zmagal ali stal na stopničkah, temveč da nekaj doživim, da vidim deželo, ki je sicer ne bi mogel nikoli izkusiti," je pred letošnjo izdajo relija za spletno stran tekmovanja dejal 52-letnik.

Pierre Cherpin (52) died of injuries from his crash in the Dakar Rally : https://t.co/WZWgf6712G pic.twitter.com/pRPjkEvE8o — GPblog.com (@GPblog_com) January 15, 2021

Postal je prva smrtna žrtev letošnjega Dakarja, na lanskem sta se smrtno ponesrečila dva motociklista, Portugalec Paulo Goncalves in Nizozemec Edwin Straver.

Skupno je v vsej zgodovini Dakarja umrlo 30 tekmovalcev, največ, 22, med motociklisti.