Russell sporoča prvaku: Mi gremo na zmago!

Ob 7. uri zjutraj po srednjeevropskem času bomo spremljali že tretjo dirko sezone formule 1 2023. Prvo je dobil Max Verstappen, drugo Sergio Perez, Red Bull je na obeh dosegel dvojno zmago. Loči ju le točka, potem ko je Verstappen v Savdski Arabiji odpeljal najhitrejši krog. Na štartu VN Avstralije sta vsak na svojem koncu štartne vrste: Nizozemec prvi, Mehičan 20. Zadnji je zaradi težav z zavorami večkrat zdrsnil s steze, v prvem delu kvalifikacij je tako obtičal v peščeni izletni coni in zanj je bilo borbe za "pole position" konec. Verstappen je v Melbournu sploh prvič na prvem štartnem položaju. Ni dvoma, da je prvi favorit. V Avstraliji še ni zmagal. "Mislim, da smo letos že dokazali, da imamo za dirko zelo dober dirkalnik."

"To je manjše presenečenje. Mogoče so presenečeni še sami," je Verstappen povedal o drugem in tretjem na štartni vrsti. To sta Mercedesova dirkača George Russell in Lewis Hamilton. Z najboljšimi kvalifikacijami v sezoni sta zaostala manj kot pol sekunde. Russell, ki je edini voznik, ki je dobil eno od zadnjih 13 dirk, pa ni dirkač Red Bulla (lani Brazilijo), Verstappnu pošilja jasno sporočilo: "Gremo na zmago. Moramo iti. Max bo zelo hiter. To je jasno. Mislim, da je tukaj težko prehitevati, zato bosta štart in prvi krog zelo pomembna. Ker ima Red Bull visoko končno hitrost, se bo z Maxom težko boriti. A če se bo ponudila priložnost, jo bomo zgrabili!" A na parkovni stezi v Albert Parku je vse mogoče, spomnimo se, da smo v zadnjih desetih letih videli kar sedem različnih zmagovalcev.